Скільки коштів надійшло до загального фонду держбюджету у червні — Finance.ua

Скільки коштів надійшло до загального фонду держбюджету у червні Сьогодні 07:15 — Казна та Політика

Скільки коштів надійшло до загального фонду держбюджету у червні

За оперативними даними, у червні 2024 року до загального фонду державного бюджету надійшло 143,5 млрд грн податків, зборів та обов’язкових платежів.

Про це повідомила пресслужба Міністерства фінансів.

Зазначається, що за підсумками червня надходження платежів від Державної податкової служби становили 96,7 млрд грн, у тому числі

30,1 млрд грн податку на додану вартість;

28,7 млрд грн дивідендів та частини чистого прибутку;

7,5 млрд грн податку на доходи фізичних осіб та військового збору;

11,5 млрд грн акцизного податку;

5,4 млрд грн податку на прибуток підприємств;

3,2 млрд грн рентної плати.

Платежі від Держмитслужби надійшли в обсязі 43,2 млрд грн.

Місячний розпис доходів загального фонду держбюджету, за оперативними даними, виконано на 112,3% (+ 15,7 млрд грн).

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Загалом, за оперативними даними, за підсумками червня 2024 року до загального і спеціального фондів державного бюджету надійшло 228,6 млрд грн податків, зборів та інших платежів.

Окрім того, близько 43,2 млрд грн (станом на 28 червня) у вигляді ЄСВ надійшло до фондів пенсійного та соціального страхування.

Нагадаємо, станом на 31 травня 2024 року державний та гарантований державою борг склав 6 115,3 млрд грн, у валютному еквіваленті — 151 млрд дол. У травні динаміка державного боргу визначалась девальвацією гривні.

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