Скільки коштів надійшло до загального фонду держбюджету у червні — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Скільки коштів надійшло до загального фонду держбюджету у червні

Казна та Політика
16
Скільки коштів надійшло до загального фонду держбюджету у червні
Скільки коштів надійшло до загального фонду держбюджету у червні
За оперативними даними, у червні 2024 року до загального фонду державного бюджету надійшло 143,5 млрд грн податків, зборів та обов’язкових платежів.
Про це повідомила пресслужба Міністерства фінансів.
Читайте також
Зазначається, що за підсумками червня надходження платежів від Державної податкової служби становили 96,7 млрд грн, у тому числі
  • 30,1 млрд грн податку на додану вартість;
  • 28,7 млрд грн дивідендів та частини чистого прибутку;
  • 7,5 млрд грн податку на доходи фізичних осіб та військового збору;
  • 11,5 млрд грн акцизного податку;
  • 5,4 млрд грн податку на прибуток підприємств;
  • 3,2 млрд грн рентної плати.
Платежі від Держмитслужби надійшли в обсязі 43,2 млрд грн.
Місячний розпис доходів загального фонду держбюджету, за оперативними даними, виконано на 112,3% (+ 15,7 млрд грн).
Читайте також
Загалом, за оперативними даними, за підсумками червня 2024 року до загального і спеціального фондів державного бюджету надійшло 228,6 млрд грн податків, зборів та інших платежів.
Окрім того, близько 43,2 млрд грн (станом на 28 червня) у вигляді ЄСВ надійшло до фондів пенсійного та соціального страхування.
Нагадаємо, станом на 31 травня 2024 року державний та гарантований державою борг склав 6 115,3 млрд грн, у валютному еквіваленті — 151 млрд дол. У травні динаміка державного боргу визначалась девальвацією гривні.
За матеріалами:
Finance.ua
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Всі онлайн позики в одному додатку
Payment systems
Про насРедакціяРедакційна політикаПолітика ШІЕкспертиРекламаСпецпроєктиПравила користуванняКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2024 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн-Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» - незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками "Партнерська", "Промо", "Акція", "Думка", "Спецпроєкт", "Партнерський проєкт" розміщуються на правах реклами, за їх зміст несе відповідальність рекламодавець. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.