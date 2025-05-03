Скільки коштів надав ЄС Україні від початку великої війни — Finance.ua
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Скільки коштів надав ЄС Україні від початку великої війни

Казна та Політика
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Скільки коштів надав ЄС Україні від початку великої війни
Скільки коштів надав ЄС Україні від початку великої війни
З початку повномасштабного вторгнення Європейський Союз надав Україні 50,5 млрд євро бюджетної підтримки.
Про це повідомили в Міністерстві фінансів України за результатами зустрічі міністра фінансів Сергія Марченка з очільниками Міністерств фінансів країн Європейського Союзу у Вашингтоні.

Скільки коштів надали у 2025 році

Зазначається, що лише з початку 2025 року Україна отримала 8,5 млрд євро від ЄС.
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Крім того, у цьому році Європейський Союз передбачає надати Україні 30,6 млрд євро бюджетної підтримки, з яких:
  • 18,1 млрд євро — кошти ініціативи країн G7 ERA за рахунок доходів від заморожених активів росії (5 млрд євро вже залучено);
  • 12,5 млрд євро — фінансова допомога у межах Інструменту Ukraine Facility (3,5 млрд євро вже залучено).
«Завдяки ефективному виконанню умов Плану України та злагодженій співпраці з ЄС, Україна у квітні успішно залучила перший транш 2025 року обсягом 3,5 млрд євро в межах Ukraine Facility. Загалом у рамках програми до державного бюджету вже надійшло 19,6 млрд євро», — зауважив Марченко.
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Також він відзначив, що із 151 умови Плану України у межах інструменту ЄС Ukraine Facility на 2024−2027 роки Україна вже виконала 36. Зокрема, прийнято 16 стратегічних документів та 15 законів.
У свою чергу європейські колеги запевнили українську сторону у продовженні підтримки та готовності посилювати співпрацю на шляху євроінтеграції України.
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За матеріалами:
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