Скільки коштів надав ЄС Україні від початку великої війни — Finance.ua

Скільки коштів надав ЄС Україні від початку великої війни Сьогодні 13:13 — Казна та Політика

Скільки коштів надав ЄС Україні від початку великої війни

З початку повномасштабного вторгнення Європейський Союз надав Україні 50,5 млрд євро бюджетної підтримки.

Про це повідомили в Міністерстві фінансів України за результатами зустрічі міністра фінансів Сергія Марченка з очільниками Міністерств фінансів країн Європейського Союзу у Вашингтоні.

Скільки коштів надали у 2025 році

Зазначається, що лише з початку 2025 року Україна отримала 8,5 млрд євро від ЄС.

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Крім того, у цьому році Європейський Союз передбачає надати Україні 30,6 млрд євро бюджетної підтримки, з яких:

18,1 млрд євро — кошти ініціативи країн G7 ERA за рахунок доходів від заморожених активів росії (5 млрд євро вже залучено);

12,5 млрд євро — фінансова допомога у межах Інструменту Ukraine Facility (3,5 млрд євро вже залучено).

«Завдяки ефективному виконанню умов Плану України та злагодженій співпраці з ЄС, Україна у квітні успішно залучила перший транш 2025 року обсягом 3,5 млрд євро в межах Ukraine Facility. Загалом у рамках програми до державного бюджету вже надійшло 19,6 млрд євро», — зауважив Марченко.

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Також він відзначив, що із 151 умови Плану України у межах інструменту ЄС Ukraine Facility на 2024−2027 роки Україна вже виконала 36. Зокрема, прийнято 16 стратегічних документів та 15 законів.

У свою чергу європейські колеги запевнили українську сторону у продовженні підтримки та готовності посилювати співпрацю на шляху євроінтеграції України.

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