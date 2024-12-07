Скільки коштів цього року надійшло до зведеного бюджету — Finance.ua

Скільки коштів цього року надійшло до зведеного бюджету Сьогодні 06:17 — Казна та Політика

Скільки коштів цього року надійшло до зведеного бюджету

За січень-листопад 2024 року надходження до зведеного бюджету за платежами, які адмініструє Державна податкова служба України, склали 1423,3 млрд грн.

Про це повідомили у ДПС.

Доходи державного та місцевих бюджетів

Зазначається, що до державного бюджету надійшло 1 029,7 млрд грн, до місцевих бюджетів — 393,6 млрд грн.

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Надходження до загального фонду державного бюджету становили 938,9 млрд грн.

Показники розпису Мінфіну виконано на 108%. Платникам відшкодовано 139,9 млрд грн ПДВ.

Перевиконання плану Мінфіну

Показники розпису Міністерства фінансів України перевиконано з:

податку на прибуток підприємств — в 1,4 раза (+70,2 млрд грн);

податку та збору на доходи фізичних осіб — на 6,3% (+11,9 млрд грн);

акцизного податку з вироблених та ввезених товарів (продукції) — на 3,2% (+3,8 млрд грн).

Порівняно з січнем — листопадом 2023 року найбільше зросли надходження з податку на прибуток — на 111,6 млрд грн (+80%), ПДВ — на 50,6 млрд грн (+26,3%), ПДФО — на 45,6 млрд грн (+29,4%) та акцизного податку — на 25,4 млрд грн (+26,6%).

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Податківці також надали статистику про надходження по платежів, що контролюються ДПС, у листопаді 2024 року.

Так, надходження (сальдо) до загального фонду держбюджету минулого місяця становили 107,7 млрд грн, що перевищило план на 2,5 млрд грн.

Додаткові надходження до бюджету становлять 2,5 млрд грн. Платникам на рахунки відшкодовано 15 млрд грн ПДВ.

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