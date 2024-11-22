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Податкові надходження продовжують зростати — ЦЕС

Казна та Політика
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Податкові надходження продовжують зростати — ЦЕС
Податкові надходження продовжують зростати — ЦЕС
У жовтні податки до державного бюджету склали 121,8 млрд грн (+32% рік-до-року).
Про це свідчать дані Центру економічної стратегії.
«Зростання відбувається за рахунок податків на споживання», — сказано в повідомленні.
Основними двигунами росту залишаються фіскальне стимулювання, валютний курс, інфляція та жорсткіше адміністрування.
Водночас акцизні надходження зросли на 134% порівняно з аналогічним періодом минулого року.

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Основними джерелами росту є акцизи з імпортних пального та нікотинових виробів (зокрема — через підвищення акцизів), та з дорожчої електроенергії.
ПДВ зріс на 7,8% порівняно з жовтнем 2023 року.
Інфографіка: ЦЕС
Інфографіка: ЦЕС
Нагадаємо, 10 жовтня 2024 року Верховна Рада України ухвалила в цілому законопроект № 11 416-д про історичне збільшення податків для населення. «За» проголосували 247 депутатів із присутніх у сесійній залі. Президент досі не підписав документ.
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Україні було необхідно підвищити податки, оскільки за час повномасштабної війни зросла кількість громадян, залучених до оборони. Усі кошти, отримані з податків, підуть на фінансування сектору оборони, заявляв раніше прем’єр-міністр України Денис Шмигаль.
Альона Лістунова
Альона Лістунова
Кореспондент-редактор
За матеріалами:
Finance.ua
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