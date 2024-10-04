Скільки компаній не зможуть компенсувати працівникам підвищення військового збору — опитування — Finance.ua
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Скільки компаній не зможуть компенсувати працівникам підвищення військового збору — опитування

Особисті фінанси
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Скільки компаній не зможуть компенсувати працівникам підвищення військового збору — опитування
Скільки компаній не зможуть компенсувати працівникам підвищення військового збору — опитування
Більше половини (55%) компаній не зможуть компенсувати підвищення військового збору працівникам.
Це демонструють результати експрес-опитування Європейської Бізнес Асоціації серед членських компаній щодо потенційного збільшення податкового навантаження на роботодавців.
Нагадаємо, зміни можуть вступити в силу у разі прийняття законопроєктів № 11 416-д про внесення змін до ПКУ щодо особливостей оподаткування у період дії воєнного стану та № 12 000 про державний бюджет України на 2025 рік.
Так, у випадку підвищення військового збору до 3% або 5% дещо більше половини, а саме 55% учасників опитування зазначили, що не зможуть компенсувати цю різницю своїм працівникам. Відповідно, це призведе до зниження реального доходу людей.
  • Якщо військовий збір зросте до 3%
У випадку зростання військового збору до 3% повністю компенсувати різницю при найближчому перегляді заробітних плат готові 15% компаній, частково — 14%. Інші 7% розглядають варіант повної компенсації за рахунок введення надбавки до кінця року, в якому буде скасовано воєнний стан.
  • Якщо військовий збір зросте до 5%
Якщо йдеться про зростання військового збору до 5%, в такому разі повністю готові компенсувати зниження реального доходу працівників дещо менше компаній — 14%, а частково — 13%. І 6% готові повністю компенсувати надбавкою до кінця року, в якому буде скасовано воєнний стан. Інші компанії розглядають різні підходи до компенсації або ще не прийняли відповідне рішення.
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  • Щодо підвищення ЄСВ
За оцінкою 58% опитаних компаній, підвищення бази нарахування ЄСВ у розмірі 22% з 15 до 20 розмірів мінімальної заробітної плати (стосуватиметься заробітних плат до 160 тис. грн) суттєво вплине на витрати компанії.
Загалом збільшення податкового навантаження — потенційне зростання ПДВ, військового збору, ЄСВ — змусить 56% опитаних компаній скорочувати інші важливі для функціонування компанії витрати. Для 11% компаній таке підвищення може призвести до часткового скорочення виробництва чи бізнесу.
  • Щодо підвищення ПДВ
До ідеї підвищення ставки ПДВ бізнес також ставиться дуже насторожено, адже цей крок може замість боротьби з тінню, навпаки, стимулювати контрабанду та незаконну торгівлю. Оцінюючи вплив підвищення ПДВ варто зважати не суто на фіскальний ефект, а спрогнозувати вплив на економіку України в середньо- та довгостроковій перспективі.
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Як альтернативу тотальному підвищенню ПДВ, бізнес підтримує пропозицію оподаткувати ПДВ імпортні операції з товарами до 500 євро у супроводжуваному багажі та до 150 євро для поштових та експрес-відправлень, які наразі звільнені від оподаткування.
«Європейська Бізнес Асоціація вкотре звертає увагу на невикористаний фіскальний потенціал тіньового сектору економіки. Будь-якому підвищенню податків для сумлінного бізнесу має передувати результативна боротьба з тінню та оподаткування тієї частини бізнесу, який не платить податки взагалі або використовує схеми для оптимізації», -йдеться у повідомленні.
Світлана Вишковська
Світлана Вишковська
Редактор
За матеріалами:
Finance.ua
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