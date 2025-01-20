Скільки грошей збирали президенти США на свої інавгурації в різні роки — Finance.ua
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Скільки грошей збирали президенти США на свої інавгурації в різні роки

Світ
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Скільки грошей збирали президенти США на свої інавгурації в різні роки
Скільки грошей збирали президенти США на свої інавгурації в різні роки
Інавгурація Дональда Трампа 20 січня встановить низку рекордів — зокрема через його вік на момент присяги (78 років і 220 днів) та перший факт приспущення державних прапорів на урочистостях (через жалобу за померлим Джиммі Картером).
Ще одним рекордом стане сума, яку інавгураційному штабу Трампа вдалося зібрати для організації урочистостей — це близько $200 млн, що майже вдвічі більше його власного попереднього рекорду в 2017 році ($107 млн), пише NV.
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Пожертвувати кошти на проведення церемонії мають можливість усі охочі громадяни США. Цього року найбільші жертводавці можуть отримати доступ до урочистостей та балів, а також вечері «при свічках» з Трампом та його дружиною.
З інавгураційного фонду фінансуватимуться як інавгурація, так і політична діяльність та президентська бібліотека Трампа.
Як змінювалася сума пожертв на інавгурацію президента США протягом років:
  • Джо Байден, 2021 — $61 млн;
  • Дональд Трамп, 2017 — $107;
  • Барак Обама, 2013 — $44;
  • Барак Обама, 2009 — $53;
  • Джордж Буш, 2005 — $42;
  • Джордж Буш, 2001 — $40;
  • Білл Клінтон, 1997 — $30;
  • Білл Клінтон, 1993 — $33.
Інфографіка: NV
Інфографіка: NV
Деякі компанії, що пожертвували $1 млн і більше на цьогорічну інавгурацію Трампа:
  • Uber Technologies;
  • Pratt Industries;
  • Amazon.com;
  • Charter Communications;
  • Coinbase;
  • Ford Motor;
  • Intuit;
  • Kraken;
  • Meta Platforms;
  • OpenAI/Sam Altman;
  • PhRMA;
  • Stanley Black & Decker;
  • Toyota;
  • Robinhood.
За матеріалами:
НВ
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