Скільки грошей збирали президенти США на свої інавгурації в різні роки — Finance.ua

Скільки грошей збирали президенти США на свої інавгурації в різні роки Сьогодні 18:30 — Світ

Скільки грошей збирали президенти США на свої інавгурації в різні роки

Інавгурація Дональда Трампа 20 січня встановить низку рекордів — зокрема через його вік на момент присяги (78 років і 220 днів) та перший факт приспущення державних прапорів на урочистостях (через жалобу за померлим Джиммі Картером).

Ще одним рекордом стане сума, яку інавгураційному штабу Трампа вдалося зібрати для організації урочистостей — це близько $200 млн, що майже вдвічі більше його власного попереднього рекорду в 2017 році ($107 млн), пише NV.

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Пожертвувати кошти на проведення церемонії мають можливість усі охочі громадяни США. Цього року найбільші жертводавці можуть отримати доступ до урочистостей та балів, а також вечері «при свічках» з Трампом та його дружиною.

З інавгураційного фонду фінансуватимуться як інавгурація, так і політична діяльність та президентська бібліотека Трампа.

Як змінювалася сума пожертв на інавгурацію президента США протягом років:

Джо Байден, 2021 — $61 млн;

Дональд Трамп, 2017 — $107;

Барак Обама, 2013 — $44;

Барак Обама, 2009 — $53;

Джордж Буш, 2005 — $42;

Джордж Буш, 2001 — $40;

Білл Клінтон, 1997 — $30;

Білл Клінтон, 1993 — $33.

Інфографіка: NV

Деякі компанії, що пожертвували $1 млн і більше на цьогорічну інавгурацію Трампа:

Uber Technologies;

Pratt Industries;

Amazon.com;

Charter Communications;

Coinbase;

Ford Motor;

Intuit;

Kraken;

Meta Platforms;

OpenAI/Sam Altman;

PhRMA;

Stanley Black & Decker;

Toyota;

Robinhood.

НВ За матеріалами:

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