Скільки грошей треба Україні, щоб перемогти у війні проти росії — оцінки Королівського банку Канади Вчора 21:03 — Казна та Політика

Скільки грошей треба Україні, щоб перемогти у війні проти росії — оцінки Королівського банку Канади

Загальний обсяг міжнародної підтримки партнерами України з моменту повномасштабного вторгнення наближається до 100 мільярдів доларів на рік.

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Однак потреби України у фінансуванні вищі — близько 150 мільярдів доларів, «якщо ми хочемо, аби вона перемогла».

Про це заявив Тімоті Еша, старший стратег із суверенних облігацій у відділі управління активами Королівського банку Канади на сторінках видання Центру аналізу європейської політики, передає Foreign Ukraine.

«Хоча західне фінансування України у середньому становило близько 8,5 мільярдів доларів на місяць протягом останніх 2,5 років, ми можемо бачити злети та падіння, що відображають оборонні та наступальні операції України, причому останні були дорожчими за перші», — зазначив він. зазначив він.

За його оцінками, Україні потрібно 100−150 мільярдів доларів на рік, щоб перемогти, а не 35−40 мільярдів доларів, як пропонує МВФ.

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«Єдиний реалістичний підхід — задіяти усі 330 мільярдів доларів з іммобілізованих активів російського Центрального банку у західних юрисдикціях. Не варто використовувати короткострокові рішення, такі як сек’юритизація відсоткового потоку за цими активами, як у випадку з червневою угодою G7 про фонд у розмірі 50 мільярдів доларів. Ці заморожені російські активи ніколи не повернуться під контроль Кремля. Вони є авансом за усю кров та жертви, які Україна витратила, аби стримати імперський проект Кремля», — додав він.

Борітеся — поборете! Слава Україні!

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