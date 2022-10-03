Скільки грошей та за якими програмами Україна отримала від МВФ цього року — Finance.ua
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Скільки грошей та за якими програмами Україна отримала від МВФ цього року

Казна та Політика
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Скільки грошей та за якими програмами Україна отримала від МВФ цього року
Скільки грошей та за якими програмами Україна отримала від МВФ цього року
Міжнародний валютний фонд за 30 років співробітництва надав Україні близько 37 млрд доларів фінансової підтримки в рамках 13 програм. Цього року Україна розраховує отримати від Фонду 2,8 млрд, щоб пом’якшити економічні наслідки війни, а також домовитися про довгострокову програму. Ось як розвивалося співробітництво з МВФ цього року.
Незадовго до початку повномасштабної війни Україна очікувала від МВФ третій транш на 700 млн доларів у рамках програми stand-by — його розраховували отримати за результатами перегляду програми. Термін її дії мав закінчитися у червні, і буквально напередодні повномасштабного вторгнення голова Нацбанку Кирило Шевченко розповідав, що у квітні Україна розпочинатиме переговори про новий етап співпраці.
Скільки грошей та за якими програмами Україна отримала від МВФ цього року
Після початку повномасштабної війни Україна розірвала співпрацю із Міжнародним валютним фондом у рамках stand-by. І замість 700 млн доларів отримала на початку березня 1,4 млрд за програмою екстреної підтримки Rapid Financing Instrument. Ці кошти допомогли профінансувати першочергові видатки держбюджету та підтримати платіжний баланс України.
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У вересні Міжнародний валютний фонд вирішив виділити Україні ще 1,4 млрд доларів.
Паралельно Україна хоче домовитися з МВФ щодо довгострокової програми. За словами голови Нацбанку, Україна могла б отримати близько 20 млрд доларів протягом двох-трьох років у формі угоди stand-by або механізму розширеного фінансування.
Я думаю, що близько 20 млрд доларів вистачить. Однак, ми обговорюємо різні формати програми. Якщо на першому етапі це буде короткострокова програма з чітким фокусом на вирішення нагальних проблем з бюджетом та платіжним балансом, сума може бути меншою. Але тоді потрібно промовляти і наступний етап — більш довгострокову програму із фокусом на відновлення економіки та структурні реформи.
Глава НБУ Кирило Шевченко

Крісталіна Георгієва підтвердила, що МВФ розробить нову довгострокову програму кредитування для України. За словами прем’єр-міністра, місія Фонду розпочне роботу разом з Україною у жовтні.
За матеріалами:
Слово і Діло
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