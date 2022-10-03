Скільки грошей та за якими програмами Україна отримала від МВФ цього року — Finance.ua

Скільки грошей та за якими програмами Україна отримала від МВФ цього року
Міжнародний валютний фонд за 30 років співробітництва надав Україні близько 37 млрд доларів фінансової підтримки в рамках 13 програм. Цього року Україна розраховує отримати від Фонду 2,8 млрд, щоб пом’якшити економічні наслідки війни, а також домовитися про довгострокову програму. Ось як розвивалося співробітництво з МВФ цього року.
Незадовго до початку повномасштабної війни Україна очікувала від МВФ третій транш на 700 млн доларів у рамках програми stand-by — його розраховували отримати за результатами перегляду програми. Термін її дії мав закінчитися у червні, і буквально напередодні повномасштабного вторгнення голова Нацбанку Кирило Шевченко розповідав, що у квітні Україна розпочинатиме переговори про новий етап співпраці.
Після початку повномасштабної війни Україна розірвала співпрацю із Міжнародним валютним фондом у рамках stand-by. І замість 700 млн доларів отримала на початку березня 1,4 млрд за програмою екстреної підтримки Rapid Financing Instrument. Ці кошти допомогли профінансувати першочергові видатки держбюджету та підтримати платіжний баланс України.
У вересні Міжнародний валютний фонд вирішив виділити Україні ще 1,4 млрд доларів.
Паралельно Україна хоче домовитися з МВФ щодо довгострокової програми. За словами голови Нацбанку, Україна могла б отримати близько 20 млрд доларів протягом двох-трьох років у формі угоди stand-by або механізму розширеного фінансування.
Я думаю, що близько 20 млрд доларів вистачить. Однак, ми обговорюємо різні формати програми. Якщо на першому етапі це буде короткострокова програма з чітким фокусом на вирішення нагальних проблем з бюджетом та платіжним балансом, сума може бути меншою. Але тоді потрібно промовляти і наступний етап — більш довгострокову програму із фокусом на відновлення економіки та структурні реформи.
Глава НБУ Кирило Шевченко
Крісталіна Георгієва підтвердила, що МВФ розробить нову довгострокову програму кредитування для України. За словами прем’єр-міністра, місія Фонду розпочне роботу разом з Україною у жовтні.
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