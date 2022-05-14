Скільки грошей потрібно для відновлення пошкоджених окупантами будівель в Києві — Finance.ua

Скільки грошей потрібно для відновлення пошкоджених окупантами будівель в Києві

Вчора 13:04 — Особисті фінанси

Києву потрібно близько 80 млн євро, щоб відновити пошкоджені внаслідок бомбардувань житлових будинків та об’єктів інфраструктури.

Про це перший заступник голови КМДА Микола Поворозник повідомив в ефірі інформаційного телемарафону.

«Близько 400 об’єктів пошкоджено в Києві, у тому числі більше 200 житлових будинків, близько 70 об’єктів освіти, а також лікарні, дитячі будинки та об’єкти транспортної інфраструктури. Близько 70-80 млн євро потрібно для того, щоб відновити всю пошкоджену інфраструктуру після повномасштабного вторгнення», — зазначив Поворозник.

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За його словами, влада столиці вважає, що кошти на відновлення треба брати як мінімум з трьох джерел: держава, місто і донори, які зголошуються допомагати киянам повернутися до нормального життя.

Довідка Finance.ua:

Як раніше повідомляв Віталій Кличко, у столиці пошкоджено 390 будівель, у тому числі 222 багатоквартирні будинки.Про це в ефірі загальнонаціонального телемарафону заявив міський голова Віталій Кличко.Міські чиновники вже визначили перші 20 будинків, які необхідно відновити насамперед. Орієнтовна вартість ремонту становитиме 5,8 мільйонів євро.

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