Скільки грошей можна зняти в банкоматі в Україні Сьогодні 20:30

Банкомат і картка

Попри стрімке поширення безготівкових розрахунків, багато українців і надалі користуються готівкою. Водночас під час зняття коштів через банкомати діють певні ліміти, які встановлюють як Національний банк, так і самі банки. Розповідаємо, скільки грошей можна зняти та які ще обмеження варто враховувати.

Які ліміти діють на зняття готівки

Під час воєнного стану Національний банк України зберігає обмеження на видачу готівки з рахунків. Наразі загальний добовий ліміт становить 100 тис. грн на території України.

Водночас НБУ не визначає, скільки купюр банкомат може видати за одну операцію. Це залежить від технічних можливостей пристрою та внутрішніх правил банку.

Наприклад, у ПриватБанку клієнти можуть зняти від 20 тис. до 40 тис. грн протягом трьох годин, тоді як для власників карток інших банків ліміт становить 20 тис. грн за одну операцію.

Крім того:

звичайні банкомати видають до 40 банкнот за одну операцію;

ресайклінгові банкомати — до 99 купюр.

Якщо потрібно отримати велику суму або банкноти певного номіналу, у банках рекомендують звертатися до каси.

Які ще обмеження діють для клієнтів банків

Окрім лімітів на зняття готівки, в Україні продовжують діяти обмеження на перекази між фізичними особами.

Так, для клієнтів із низьким і середнім рівнем ризику максимальна сума переказів за номером картки або реквізитами IBAN становить 100 тис. грн на місяць. Для клієнтів із вищим рівнем ризику цей ліміт удвічі менший.

не завершиться. Також раніше ми повідомляли , що з 26 червня поповнення карток через термінали можливе лише після підтвердження номера мобільного. Тобто після внесення готівки в термінал перед завершенням операції необхідно ввести пароль, який приходить у SMS-повідомленні чи у вигляді дзвінка. Без введення коду транзакція

Телеканал 24 За матеріалами:

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