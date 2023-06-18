Скільки грошей можна заощаджувати, пересівши на електромобіль в Україні — Finance.ua

Скільки грошей можна заощаджувати, пересівши на електромобіль в Україні Сьогодні 14:34 — Технології&Авто

Скільки грошей можна заощаджувати, пересівши на електромобіль в Україні

В Україні планується активно розвивати зарядну інфраструктуру для електричних транспортних засобів. Разом з тим, електрика в країні подорожчала, через що в деяких виникають сумніви щодо економічної виправданості використання електрокарів.

Однак насправді різниця у витратах на 100 км із бензиновими авто є величезною, пише Обозреватель.

Найпопулярнішими електрокарами в Україні є Nissan Leaf. Їхні заводські характеристики дозволяють дізнатися, скільки коштує повна зарядка акумуляторів авто від домашньої розетки.

У розрахунках враховується, що один кВт*год з 1 червня 2023 року коштує 2,64 грн. Крім того, враховано, що близько 30% електроенергії при заряді втрачається.

Nissan Leaf 2015 випуску має акумулятор на 24 кВт*год і потужність 108 кінських сил. Від домашньої розетки машина заряджається вісім годин. Так, повна зарядка акумулятора коштуватиме 82,3 грн (24×2,64+30%).

На повному заряді електромобіль може проїхати 228 км. Відповідно, витрата електроенергії Nissan Leaf на кожні 100 км становить приблизно 10,5 кВт*год, або 27,72 грн.

Читайте також У травні зареєстрували найбільшу кількість електромобілів за останні 10 років

Для порівняння, автомобіль із двигуном внутрішнього згоряння Nissan Sentra того ж 2015 року споживає на 100 км дев’ять літрів бензину, або 403,2 грн за вартості А-95-го 44,8 грн/л.

Таким чином, проїхати 100 км на електрокарі у 14,5 разів дешевше, ніж на бензині. І це не враховуючи того факту, що паливо в Україні може стати дорожчим уже з 1 липня 2023 року.

Не важливо, авто у вас з бензиновим двигуном, чи дизельним, чи електрокар. Всі водії завжди повинні мати при собі автоцивілку. Вартість поліса залежить від стажу водіння, об'єму двигуна, мінімальної суми покриття збитків і регіону, в якому ви зареєстровані. На сайті Finance.ua ви зможете порівняти ціни і вигідно оформити поліс ОСЦПВ всього за кілька хвилин.

Обозреватель За матеріалами:

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.