У травні зареєстрували найбільшу кількість електромобілів за останні 10 років — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

У травні зареєстрували найбільшу кількість електромобілів за останні 10 років

Особисті фінанси
46
У травні зареєстрували найбільшу кількість електромобілів за останні 10 років
У травні зареєстрували найбільшу кількість електромобілів за останні 10 років
У травні українці придбали 4 тисячі нових та вживаних електромобілів. Це на 53,8% більше, ніж у травні минулого року та на 21,2% більше, ніж у квітні-2023. І це — новий рекорд продажів електромобілів в Україні.
Про це повідомляють експерти Інституту досліджень авторинку.
Більш ніж половину електромобілів (50,3%, 1 989 шт.) привезли вживаними з-за кордону. На внутрішньому ринку придбали 34,9% від загальної кількості проданих автомобілів з електричним двигуном (1 379 шт.). Новими купили 14,9% машин (588 шт.). Це — максимальний кількісний показник реєстрацій нових електромобілів, тобто, це ще один рекорд на ринку електроавто.
Читайте також
Станом на кінець травня 2023 року загальний парк автомобільної техніки з електричним двигуном складає 57 830 штук, зареєстрованих в Україні (з урахуванням знятих з обліку у зв’язку з вибракуванням та вивезенням за кордон): 55 856 легкових, 1 969 вантажних та 5 автобусів.

ТОП найпопулярніших електромобілів на внутрішньому ринку

  1. Nissan Leaf — у травні уклали 342 угоди купівлі-продажу.
  2. Tesla Model 3 — 116 шт.
  3. Volkswagen ID.4 — 104 шт.
  4. Volkswagen Golf — 96 шт.
  5. Tesla Model Y — 60 шт.
  6. Honda M-NV — 57 шт.
  7. Renault Zoe — 57 шт.
  8. Tesla Model S — 57 шт.
  9. BMW i3 — 41 шт.
  10. Audi E-Tron — 29 шт.

ТОП імпортованих вживаних електромобілів

  1. Nissan Leaf — 402 шт.
  2. Volkswagen Golf — 272 шт.
  3. Tesla Model 3 — 156 шт.
  4. Renault Zoe — 131 шт.
  5. Tesla Model Y — 126 шт.
  6. Volkswagen ID.4 — 100 шт.
  7. Tesla Model S — 93 шт.
  8. Honda M-NV — 54 шт.
  9. Audi E-Tron — 53 шт.
  10. Mercedes-Benz B-Classe — 51 шт.

Топ нових електромобілів

  1. Volkswagen ID.4 — 176 шт.
  2. Honda M-NV — 111 шт.
  3. Mercedes-Benz EQS — 26 шт.
  4. Volkswagen ID.6 — 23 шт.
  5. Honda e: NS1 — 21 шт.
  6. BMW iX — 20 шт.
  7. Hyundai Kona — 17 шт.
  8. Audi E-Tron — 14 шт.
  9. MG 4 — 14 шт.
  10. Volkswagen ID.3 — 14 шт.
Не важливо, авто у вас з бензиновим двигуном, чи дизельним, чи електрокар. Всі водії завжди повинні мати при собі автоцивілку. Вартість поліса залежить від стажу водіння, об'єму двигуна, мінімальної суми покриття збитків і регіону, в якому ви зареєстровані. На сайті Finance.ua ви зможете порівняти ціни і вигідно оформити поліс ОСЦПВ всього за кілька хвилин.

Оформити автоцивілку онлайн 🚗

За матеріалами:
Інститут досліджень авторинку
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Всі онлайн позики в одному додатку
Payment systems
Про насРедакціяЕкспертиРекламаСпецпроєктиУмовиКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2023 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн-Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» - незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками "Промо", "Акції", "Новини партнерів" розміщуються на правах реклами, за їх зміст несе відповідальність рекламодавець. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.