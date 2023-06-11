У травні зареєстрували найбільшу кількість електромобілів за останні 10 років — Finance.ua

У травні зареєстрували найбільшу кількість електромобілів за останні 10 років
У травні українці придбали 4 тисячі нових та вживаних електромобілів. Це на 53,8% більше, ніж у травні минулого року та на 21,2% більше, ніж у квітні-2023. І це — новий рекорд продажів електромобілів в Україні.
Про це повідомляють експерти Інституту досліджень авторинку.
Більш ніж половину електромобілів (50,3%, 1 989 шт.) привезли вживаними з-за кордону. На внутрішньому ринку придбали 34,9% від загальної кількості проданих автомобілів з електричним двигуном (1 379 шт.). Новими купили 14,9% машин (588 шт.). Це — максимальний кількісний показник реєстрацій нових електромобілів, тобто, це ще один рекорд на ринку електроавто.
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Станом на кінець травня 2023 року загальний парк автомобільної техніки з електричним двигуном складає 57 830 штук, зареєстрованих в Україні (з урахуванням знятих з обліку у зв’язку з вибракуванням та вивезенням за кордон): 55 856 легкових, 1 969 вантажних та 5 автобусів.
ТОП найпопулярніших електромобілів на внутрішньому ринку
- Nissan Leaf — у травні уклали 342 угоди купівлі-продажу.
- Tesla Model 3 — 116 шт.
- Volkswagen ID.4 — 104 шт.
- Volkswagen Golf — 96 шт.
- Tesla Model Y — 60 шт.
- Honda M-NV — 57 шт.
- Renault Zoe — 57 шт.
- Tesla Model S — 57 шт.
- BMW i3 — 41 шт.
- Audi E-Tron — 29 шт.
ТОП імпортованих вживаних електромобілів
- Nissan Leaf — 402 шт.
- Volkswagen Golf — 272 шт.
- Tesla Model 3 — 156 шт.
- Renault Zoe — 131 шт.
- Tesla Model Y — 126 шт.
- Volkswagen ID.4 — 100 шт.
- Tesla Model S — 93 шт.
- Honda M-NV — 54 шт.
- Audi E-Tron — 53 шт.
- Mercedes-Benz B-Classe — 51 шт.
Топ нових електромобілів
- Volkswagen ID.4 — 176 шт.
- Honda M-NV — 111 шт.
- Mercedes-Benz EQS — 26 шт.
- Volkswagen ID.6 — 23 шт.
- Honda e: NS1 — 21 шт.
- BMW iX — 20 шт.
- Hyundai Kona — 17 шт.
- Audi E-Tron — 14 шт.
- MG 4 — 14 шт.
- Volkswagen ID.3 — 14 шт.
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