Скільки фінансової допомоги Україна одержала від західних партнерів у перший місяць війни — Finance.ua

Скільки фінансової допомоги Україна одержала від західних партнерів у перший місяць війни

Скільки фінансової допомоги Україна одержала від західних партнерів у перший місяць війни

З моменту військового вторгнення росії в Україну наша країна отримала понад $3,2 млрд фінансової допомоги від західних партнерів. У квітні ця сума може подвоїтися.

Починаючи з 24 лютого 2022 року, Україна отримала $3,221 млрд фінансової допомоги від західних партнерів. «Суми не включають фінансової допомоги, що прямо спрямовується на закупівлю озброєння та іншого військового обладнання», — повідомив НВ Бізнес Віталій Ваврищук, голова департаменту макроекономічних досліджень групи ICU.

Ця сума включає як кредити так і безповоротну допомогу. Найбільша частка — це транш від Міжнародного валютного фонду за програмою екстреної підтримки Rapid Financing Instrument в еквіваленті $1,4 млрд. На рахунки НБУ надійшла безповоротна міжнародна допомога в еквіваленті $126 млн. Також вже отримані кредити від Європейського інвестиційного банку (ЄІБ), Світового Банку (СБ) та Європейського Союзу (ЄС).

Крім того, вже підтверджено, але ще не надано або не використано допомоги на $3,144 млрд. За словами Ваврищука, ці кошти будуть доступні наступного місяця. Зокрема, мова йде про валютний своп із Банком Польщі в еквіваленті $1 млрд, який буде направлено на поповнення резервів НБУ та гарантії США за кредитом уряду України також у розмірі $1 млрд. Також можна відзначити грантовий фонд від Світового банку в розмірі $146 млн та інше. Україна очікує великі суми від уряду Японії, ЄС, Світового Банку на виплату стипендій та гарантії СБ за кредитом уряду України (за сприяння Нідерландів та Швеції).

«Ще є обіцяні великі суми від ЄБРР, ЄІБ та СБ (сукупно понад $5,5 млрд), але то більше довгострокові проекти, і з приводу них поки що мало конкретики», — підкреслює Віталій Ваврищук.

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.