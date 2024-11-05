Скільки дров можна зберігати без загрози позбавлення волі: пояснення законопроєкту — Finance.ua

Скільки дров можна зберігати без загрози позбавлення волі: пояснення законопроєкту Сьогодні 12:34

Скільки дров можна зберігати без загрози позбавлення волі: пояснення законопроєкту

Проголосований Верховною Радою законопроєкт № 9665 дозволяє українцям зберігати 30 куб. м соснових дров або 15 куб. м дубових.

Про це повідомила партія «Слуга народу» з посиланням на одного з авторів законопроєкту і заступника голови Комітету ВР з питань правоохоронної діяльності Максима Павлюка.

Як зазначається, документ спрямований не проти населення, яке використовує дрова для обігріву власного помешкання, а стосується «чорних лісорубів», незаконних пилорам, які наживаються на краденому лісі.

«В окремих ЗМІ з’явилися повідомлення про те, що начебто норми проголосованого законопроєкту забороняють населенню зберігати вдома дрова для власного користування без підтверджуючих документів. Такі повідомлення абсолютно не відповідають дійсності і є не просто довільним трактування проголосованих норм, а відвертою неправдою.

Іншими словами, особа не несе жодної відповідальності за зберігання 30 м куб. соснових дров, або 15 м куб. дубових. Це той об’єм, який потрібен домогосподарству на опалювальний сезон, і навіть дещо із запасом", — зауважив Павлюк.

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Він додав, що для настання кримінальної відповідальності необхідно зберігання на суму понад 30 тис. грн, а це, за даними ДроваЄ, — 30 м куб. сосни, або 15 м куб. дуба.

«Тому для звичайних домогосподарств, які не займаються переробкою чи продажем деревини у промислових масштабах, цей законопроєкт значення не матиме. Але навіть якщо хтось, розуміючи складність ситуації, невизначеність в енергетиці, заготував на цю зиму більше, ніж 15 кубів дубових дров чи 30 куб. м соснових, для них немає причин перейматися. Закон не має зворотної сили в часі, відтак державні органи, зокрема й поліція, не має права вимагати документи на наявну деревину, яка придбана до набрання законом чинності», — зазначив народний депутат.

«Опалювальний сезон розпочався. Тому навіть суто технічно у цій частині норми закону запрацюють не раніше, як із початку підготовки до наступного опалювального сезону. Цей законопроєкт покликаний не шукати дрова у дворах людей, а запобігти обігу нелегальної деревини та зберегти природу, привести норми українського законодавства до європейських вимог», — підсумував Максим Павлюк.

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