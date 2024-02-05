Сімʼї військовослужбовців отримають безкоштовні дрова — Finance.ua

Сімʼї військовослужбовців отримають безкоштовні дрова Сьогодні 03:39 — Особисті фінанси

Ірпінська міська рада виділила кошти на закупівлю дров сімʼям військовослужбовців, які боронять Україну. Загалом було закуплено 561 м 3 порубаних дров.

Про це повідомила начальниця КП «Управління благоустрою міста» Катерина Пасюк.

Комунальники сформували за допомогою гугл-форми перелік сімей військовослужбовців, які потребують дрова для опалення. Зареєструвалися 187 сімей.

Як відомо, сімʼї, які проживають в Ірпені, почали отримувати дрова з 26 січня. Сьогодні почалася видача дров сімʼям з сіл Козинці та Діброва. А вже з понеділка, 5 лютого, перші 11 сімей сіл Михайлівка-Рубежівка та Забуччя зможуть отримати свої дрова.

«Працівники КП „Управління благоустрою міста“ та старостатів завчасно будуть телефонувати та попереджати конкретну родину про час та місце отримання дров. Дякую кожному і кожній, хто боронить нашу державу! Вдячна міському голові Олександру Маркушину, першому заступнику міського голови Андрію Кравчуку та депутатам Ірпінської міської ради, які підтримали цю ініціативу, а також старостам сіл та КП „Рідне село“ за допомогу в організації видачі дров. Ми, як депутати, будемо робити все можливе, щоб наші Захисники та Захисниці, їхні родини відчували нашу підтримку!» — додала Катерина Пасюк.

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