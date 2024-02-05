Сімʼї військовослужбовців отримають безкоштовні дрова — Finance.ua
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Сімʼї військовослужбовців отримають безкоштовні дрова

Особисті фінанси
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Ірпінська міська рада виділила кошти на закупівлю дров сімʼям військовослужбовців, які боронять Україну. Загалом було закуплено 561 м3 порубаних дров.
Про це повідомила начальниця КП «Управління благоустрою міста» Катерина Пасюк.
Комунальники сформували за допомогою гугл-форми перелік сімей військовослужбовців, які потребують дрова для опалення. Зареєструвалися 187 сімей.
Як відомо, сімʼї, які проживають в Ірпені, почали отримувати дрова з 26 січня. Сьогодні почалася видача дров сімʼям з сіл Козинці та Діброва. А вже з понеділка, 5 лютого, перші 11 сімей сіл Михайлівка-Рубежівка та Забуччя зможуть отримати свої дрова.
«Працівники КП „Управління благоустрою міста“ та старостатів завчасно будуть телефонувати та попереджати конкретну родину про час та місце отримання дров. Дякую кожному і кожній, хто боронить нашу державу! Вдячна міському голові Олександру Маркушину, першому заступнику міського голови Андрію Кравчуку та депутатам Ірпінської міської ради, які підтримали цю ініціативу, а також старостам сіл та КП „Рідне село“ за допомогу в організації видачі дров. Ми, як депутати, будемо робити все можливе, щоб наші Захисники та Захисниці, їхні родини відчували нашу підтримку!» — додала Катерина Пасюк.
За матеріалами:
Finance.ua
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