Скільки автомобілів їздить дорогами всього світу — дослідження — Finance.ua
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Скільки автомобілів їздить дорогами всього світу — дослідження

Технології&Авто
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Скільки автомобілів їздить дорогами всього світу — дослідження
Скільки автомобілів їздить дорогами всього світу — дослідження
Експерти підрахували, скільки автомобілів їздить на дорогах по всьому світу, і виділили найбільші авторинки.
Про це повідомили в асоціації Укравтопром.
Станом на кінець 2020 року у світі налічується 1 млрд 180 млн автомобілів. При цьому за 2021 рік у світі випустили 80,2 млн авто, що на 3% більше, ніж у 2020 році.
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У яких країнах найбільше автівок

  • У 2022 році лідером серед країн за кількістю автомобілів, що експлуатуються, залишається Китай. Там на дорогах їздять понад 273,4 млн авто.
  • Друге місце посідають США із 116,3 млн автомобілів. За 2021 рік у країні випустили 9,167 млн нових авто.
  • На третій позиції розташувалася Японія. Там на дорогах їздять 62,2 млн автомобілів.
  • Четверте місце за обсягом автопарку посідає країна-окупант росія. У країні налічується 49,2 млн автомобілів, що експлуатуються.
  • На п’ятій позиції розмістилася Німеччина. По країні їздять 48,2 млн легкових авто.
Ви точно чули думку про те, що масовий перехід на електромобілі стане непосильним тягарем для світової енергосистеми. Ніби-то на всіх просто не вистачить електрики. Однак щоб дізнатися, чи це правда, треба провести деякі розрахунки. Детальніше про те, скільки потрібно буде електроенергії, якщо всі автомобілі стануть електричними — читайте тут.
Скільки б не коштувало ваше авто, головне при подорожах — ваша безпека. Тож радимо не забувати вчасно оформлювати обов’язкову автоцивілку. А швидко, зручно та вигідно це можна зробити на Finance.ua. Переходьте за посиланням, порівнюйте ціни і вигідно оформляйте поліс ОСЦПВ всього за кілька хвилин.

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