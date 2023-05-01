Скільки автомобілів їздить дорогами всього світу — дослідження — Finance.ua

Скільки автомобілів їздить дорогами всього світу — дослідження Сьогодні 21:21 — Технології&Авто

Скільки автомобілів їздить дорогами всього світу — дослідження

Експерти підрахували, скільки автомобілів їздить на дорогах по всьому світу, і виділили найбільші авторинки.

Про це повідомили в асоціації Укравтопром.

Станом на кінець 2020 року у світі налічується 1 млрд 180 млн автомобілів. При цьому за 2021 рік у світі випустили 80,2 млн авто, що на 3% більше, ніж у 2020 році.

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У яких країнах найбільше автівок

У 2022 році лідером серед країн за кількістю автомобілів, що експлуатуються, залишається Китай. Там на дорогах їздять понад 273,4 млн авто.

Друге місце посідають США із 116,3 млн автомобілів. За 2021 рік у країні випустили 9,167 млн нових авто.



На третій позиції розташувалася Японія. Там на дорогах їздять 62,2 млн автомобілів.



Четверте місце за обсягом автопарку посідає країна-окупант росія. У країні налічується 49,2 млн автомобілів, що експлуатуються.



На п’ятій позиції розмістилася Німеччина. По країні їздять 48,2 млн легкових авто.



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