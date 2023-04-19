Скільки потрібно буде електроенергії, якщо всі автомобілі стануть електричними — Finance.ua

Скільки потрібно буде електроенергії, якщо всі автомобілі стануть електричними Сьогодні 02:36 — Технології&Авто

Скільки потрібно буде електроенергії, якщо всі автомобілі стануть електричними

Ви точно чули думку про те, що масовий перехід на електромобілі стане непосильним тягарем для світової енергосистеми. Ніби-то на всіх просто не вистачить електрики. Однак щоб дізнатися, чи це правда, треба провести деякі розрахунки.

Журналіст підрахував , що станеться, якщо всі автомобілі у світі перевести на електротягу, і чи вистачить їм усім електрики.

Що показали розрахунки

У світі сьогодні існує 1,447 млрд легкових автомобілів. Середня витрата легкового електромобіля на кілометр пробігу — 200 ват*годин. А середньорічний пробіг легкового автомобіля — 11 тисяч кілометрів.

Таким чином, якщо відразу і раптом усі автомобілі у світі стануть електричними — їм буде потрібно 3 183 400 гігават*годин електроенергії.

Для вироблення 3 183 400 гігават*годин електроенергії потрібна генеруюча потужність 363 гігавати.

На 2020 рік у світі було встановлено вітрогенераторів КВВП (коефіцієнт використовуваної встановленої потужності) 743 гігавати. Що вже вдвічі більше, ніж треба, якщо відразу і раптом усі автомобілі стануть електромобілями.

У 2022 році у світі було випущено 81 мільйон автомобілів. Навіть якщо припустити, що всі нові автомобілі будуть випускатися тільки електричними, то на зміну автопарку знадобиться 17,8 років. І за існуючих темпів встановлення вітряків по 93 гігавати на рік за ці 18 років наставлять 1674 гігавати КВВП. А треба цим усім полчищам електромобілів, як ми пам’ятаємо, 363 гігавати. Або вчетверо менше.

Важливо. Всі ці вже існуючі 743 гігаватти КВВП вітрогенераторів є лише близько 6% від усієї енергії, що виробляється у світі.

Тобто якщо навіть завтра всі автомобілі перевести на електротягу, що навіть суто гіпотетично нездійсненно, то їм усім вистачить енергії, яку виробляють вітрогенеруючі потужності вже зараз.

«А враховуючи щорічні темпи встановлення нових вітрогенеруючих потужностей і ті самі мінімум вісімнадцять років, необхідні на заміну автопарку, жодної проблеми з генерацією енергії для цих електромобілів немає. І технічних складностей, щоб це зробити немає теж», — підсумовує експерт.

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Телеканал 24 За матеріалами:

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