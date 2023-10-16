Скільки аграрної продукції Україна експортувала через порти за час війни — Finance.ua

Скільки аграрної продукції Україна експортувала через порти за час війни Сьогодні 08:36 — Аграрний ринок

Скільки аграрної продукції Україна експортувала через порти за час війни

Україна з початку повномасштабної війни змогла експортувати 83,76 млн тонн аграрної продукції, більшу частину (59,7 млн тонн) — через морські та річкові порти. Після виходу із зернової угоди у липні росія намагається заблокувати український аграрний експорт, обстрілюючи дунайські порти та погрожуючи судноплавству у Чорному морі. Тому, порівняно з місяцями, коли діяв зерновий коридор, обсяги експорту товарів знизилися вдвічі.

Після повномасштабного вторгнення росії експорт української аграрної продукції через морські та річкові порти практично зупинився. Наприклад, у березні вдалося вивезти лише 0,05 млн тонн продукції, у квітні - 0,27 млн тонн.

До літа обсяг експорту через порти вдалося наростити до трохи більше мільйона тонн продукції на місяць.

Наприкінці липня 2022-го за посередництва ООН та Туреччини було укладено зернову угоду — сторони домовилися про безпечне судноплавство для експорту зерна, аграрної продукції та добрив із чорноморських портів «Південний», «Одеса» та «Чорноморськ».

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За перший місяць роботи зернового коридору експорт аграрної продукції становив 2,94 млн тонн. У вересні Україна експортувала через усі доступні порти 5,17 млн тонн продукції, у жовтні - 5,24 млн тонн, у листопаді - 4,06 млн тонн, у грудні - 5,08 млн тонн, у січні - 3,96 млн тонн, у лютому — 4,8 млн тонн.

За час війни найбільше аграрної продукції вдалося вивезти через порти у березні - 5,79 млн тонн. Далі обсяги експорту знизилися, у тому числі через систематичне блокування зернової угоди росією: квітень — 4,57 млн тонн, травень — 3,53 млн тонн, червень — 3,9 млн тонн.

У липні росія відмовилася продовжувати роботу Чорноморської зернової ініціативи, за цей місяць через порти Україні вдалося експортувати 2,36 млн тонн продукції.

Після розриву зернової угоди росія почала систематично обстрілювати українські порти, пошкодивши або знищивши за два місяці третину інфраструктури.

Але експорт сільськогосподарської продукції через порти все одно триває, щоправда, меншими обсягами: серпень — 2,39 млн тонн, вересень — 2,32 млн тонн.

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