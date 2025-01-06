Скарги на рейдерство тепер розглядаються швидше — Finance.ua

Скарги на рейдерство тепер розглядаються швидше Сьогодні 20:35

Скарги на рейдерство тепер розглядаються швидше

У 2024 році Офіс протидії рейдерству скоротив строки розгляду скарг у сфері державної реєстрації та несанкціонованого доступу до реєстрів до 45 днів. Для порівняння, у 2020−2022 роках ці терміни становили від 3 до 6 місяців.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства юстиції України.

«Розгляд скарг у сфері державної реєстрації є позасудовим способом захисту прав, порушених через незаконні дії реєстраторів і нотаріусів у Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно та Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб — підприємців та громадських формувань. Це дозволяє оперативно відновити достовірність даних і зупинити, зокрема подальші протиправні дії в реєстрах у значно коротші строки порівняно із процедурою судового оскарження», — зазначив керівник Офісу протидії рейдерству Іван Кородюк.

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У 2024 році на розгляд Міністерства юстиції надійшло 2239 скарг у сфері державної реєстрації, з них: 435 — з бізнесу, 1804 — з нерухомості. В тому числі Офіс протидії рейдерству забезпечив розгляд 39 повідомлень суб’єктів державної реєстрації про несанкціонований доступ до реєстрів (ДРРП та ЄДР). Кількість наказів за результатами розгляду скарг у 2024 — 1543 (440 з яких задоволені, що складає 28,52%).

Досягнення Офісу протидії рейдерству у 2024 році:

строки розгляду скарг скорочено до 45 днів;

зменшено кількість нерозглянутих скарг. Станом на грудень 2024 року, через тимчасову зупинку реєстрів, кількість скарг знизилася до 144 (30 — з бізнесу, 114 — з нерухомості), тоді як у 2020−2022 роках їх було до 2500, а строки розгляду сягали 3−6 місяців;

запроваджено системну практику об’єднання розгляду скарг. Внесено пропозиції щодо змін у профільні закони та підзаконні нормативно-правові акти для актуалізації з урахуванням нових викликів та умов воєнного стану. Офіс активно бере участь у розробці цих змін;

забезпечено оперативне реагування на випадки рейдерства та несанкціонованого доступу до державних реєстрів;

забезпечено оперативне повернення відомостей реєстрів у попередній стан для запобігання рейдерським діям;

забезпечено постійне представництво інтересів Мін’юсту в судах. У структурі Офісу створено окремий відділ судової роботи.

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