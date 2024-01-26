Лише 17% справ про рейдерство торік доходили до суду — Finance.ua

Лише 17% справ про рейдерство торік доходили до суду Сьогодні 20:34

Лише 17% справ про рейдерство торік доходили до суду

Понад 360 випадків рейдерства було зафіксовано у 2023 році. Про це свівдчить статистика, зібрана Опендатаботом

Динаміка. Справ побільшало майже втричі у порівнянні до першого року повномасштабного вторгнення. Проте це все ще в 1,6 разів менше, ніж у 2021 році, коли зафіксували 597 таких проваджень.

Минулоріч, у середньому, щомісяця відкривалось 30 справ про рейдерство. Для порівняння, у 2021 році цей показник складав 50 проваджень на місяць.

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Загалом відсоток справ, що надходять до суду за статтями про рейдерство, становить 16,8%. Для порівняння, у 2021 році цей показник був 37,3%.

У 80% справ про рейдерство, що були відкриті у 2023 році, рішення не було прийнято.

Переважну більшість справ про рейдерство — майже 68% або 245 проваджень — було відкрито через підробку документів (ст.205−1 ККУ). До судового розгляду надійшло лише 55 справ за цією статтею.

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17% справ було відкрито за фактами протидії законній господарській діяльності (ст. 206 ККУ) — це 62 кримінальних провадження. З них до суду не дійшло жодного провадження.

Найменше справ, повʼязаних з рейдерством, — 15% — стосуються протиправного заволодіння майном підприємств (ст. 206−2 ККУ). З 56 кримінальних справ торік до суду надійшло лише 6.

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