Лише 17% справ про рейдерство торік доходили до суду — Finance.ua
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Лише 17% справ про рейдерство торік доходили до суду

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Лише 17% справ про рейдерство торік доходили до суду
Лише 17% справ про рейдерство торік доходили до суду
Понад 360 випадків рейдерства було зафіксовано у 2023 році. Про це свівдчить статистика, зібрана Опендатаботом.
Динаміка. Справ побільшало майже втричі у порівнянні до першого року повномасштабного вторгнення. Проте це все ще в 1,6 разів менше, ніж у 2021 році, коли зафіксували 597 таких проваджень.
Лише 17% справ про рейдерство торік доходили до суду
Минулоріч, у середньому, щомісяця відкривалось 30 справ про рейдерство. Для порівняння, у 2021 році цей показник складав 50 проваджень на місяць.
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Загалом відсоток справ, що надходять до суду за статтями про рейдерство, становить 16,8%. Для порівняння, у 2021 році цей показник був 37,3%.
У 80% справ про рейдерство, що були відкриті у 2023 році, рішення не було прийнято.
Лише 17% справ про рейдерство торік доходили до суду
Переважну більшість справ про рейдерство — майже 68% або 245 проваджень — було відкрито через підробку документів (ст.205−1 ККУ). До судового розгляду надійшло лише 55 справ за цією статтею.
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17% справ було відкрито за фактами протидії законній господарській діяльності (ст. 206 ККУ) — це 62 кримінальних провадження. З них до суду не дійшло жодного провадження.
Найменше справ, повʼязаних з рейдерством, — 15% — стосуються протиправного заволодіння майном підприємств (ст. 206−2 ККУ). З 56 кримінальних справ торік до суду надійшло лише 6.
Світлана Вишковська
Світлана Вишковська
Редактор
За матеріалами:
Finance.ua
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