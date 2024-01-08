За результатами державного аудиту торік відкрито 8 кримінальних проваджень — Finance.ua

За результатами державного аудиту торік відкрито 8 кримінальних проваджень Сьогодні 19:45 — Казна та Політика

У 2023 році на основі аудиторських звітів Рахункової палати відкрито вісім кримінальних проваджень.

Про це повідомив в інтервʼю Укрінформу т.в.п. голови Рахункової палати України Андрій Майснер.

«У воєнному 2023 році кримінальних проваджень (за результатами звітів РП — ред.) було небагато, здається, лише 8. Водночас лише за закріпленим за мною, як за одним із членів Рахункової палати, напрямом аудиторської діяльності - їх 156 за п’ять з половиною років із низкою вироків суду , засудженими чиновниками тощо», — сказав Майснер.

За його словами, левова частина цих кримінальних проваджень стосуються фактів зловживання владою або службовим становищем; привласнення, розтрати майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем; службового підроблення документів і нецільового використання бюджетних коштів.

«Аудитор не має права не побачити і не оцінити фактів з ознаками злочинів, якщо такі трапляються в аудиті», — зазначив Майснер.

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