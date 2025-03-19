Сім’я Трампа отримає $390 млн від проєкту World Liberty Financial — Finance.ua

Сім’я Трампа отримає $390 млн від проєкту World Liberty Financial Сьогодні 02:33 — Криптовалюта

Сім’я Трампа отримає $390 млн від проєкту World Liberty Financial

Платформа World Liberty Financial заявила про завершення другого раунду продажу токенів WLFI, що принесло проєкту загалом $550 млн. З цієї суми сім’я президента США Дональда Трампа має право на приблизно $390 млн.

Проєкт було запущено у вересні 2024 року за підтримки як самого політика, так і його синів. Це фактично лендинговий протокол у мережі Ethereum.

Незабаром після запуску і публікації технічної документації стало відомо, що сім’я Трампа має право на 75% від доходів проєкту. Саме така частка належить компанії DT Marks DEFI LLC, тісно пов’язаній із президентом.

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Це підтверджує і так званий gold paper платформи.

«За умовами договору, DT Marks DEFI LLC погодилася докласти розумних зусиль, щоб попросити власників і керівників компанії, включно з Дональдом Трампом, час від часу рекламувати WLFI і протокол WLFI. […] За ці послуги і права World Liberty Financial погоджується, що DT Marks DEFI LLC отримає 22,5 млрд токенів WLFI і право на отримання 75% чистої виручки від протоколу», — йдеться у gold paper.

У тому ж документі сказано, що $30 млн із суми надходжень спрямують на мультипідписний гаманець для покриття операційних витрат, витрат на маркетинг і зобов’язань. 75% від решти коштів — це $390 млн.

Примітно, до президентських виборів у США продаж токенів WLFI проходив мляво. На початковому етапі команді проєкту вдалося зібрати тільки близько $15 млн, що змусило розробників скоротити план із залучення коштів на 90%.

Пізніше платформа отримала $30 млн від засновника TRON Джастіна Сана. Це фактично зробило проєкт прибутковим для сім’ї Трампа, оскільки залученої суми вистачило для подолання порога з початку виплат партнерам платформи.

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