Лише 4% населення світу володіє біткоїнами — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Лише 4% населення світу володіє біткоїнами

Криптовалюта
27
Лише 4% населення світу володіє біткоїнами
Лише 4% населення світу володіє біткоїнами
Глобальний рівень прийняття біткоїна становить лише 3%, а володіє цифровим золотом 4% людей. До речі, згідно з поточними даними Worldometer, населення Землі складає 8,2 млрд.
Серед тих, хто має біткоїни, 70% становлять фізичні особи, і лише 4,4% — юридичні. Найбільша кількість власників першої криптовалюти — у США (14%).
Загалом BTC посів 11 місце у списку валют за величиною грошової маси, свідчить звіт River Bitcoin Adoption Report 2025.
На жаль, у документі не наведено конкретних даних щодо України. Але в умовах фінансової нестабільності криптовалюти, в тому числі й біткоїн, набувають привабливості. Можливо тому в Україні інтерес до BTC і кількість власників десь на рівні середнього.
Лише 4% населення світу володіє біткоїнами
Згідно зі звітом River Bitcoin Adoption Report 2025, рівень прийняття біткоїна, в Україні, ймовірно, нижче глобальної позначки в 4%, але країна вписується в наратив звіту про процвітання біткоїна в регіонах, які шукають фінансову альтернативу.
Не останню роль відіграє й те, що в Україні біткоїни активно використовують для краудфандингу під час війни. За даними Elliptic, станом на 2023 рік пожертвувано криптовалюти на суму понад $212 млн.
Якщо ризик в інвестиціях — не ваша стратегія, пам’ятайте, що завжди можна отримувати відсотки з депозиту. Finance.ua спеціально домовився з банками, щоб ви могли отримати «Бонус до депозиту».

Хочу отримати бонус до депозиту💰

За матеріалами:
ITC.ua
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
0 800 307 555дзвінки безкоштовні
multi app
Про насРедакціяРедакційна політикаПолітика ШІЕкспертиРекламаСпецпроєктиПравила користуванняКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2025 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн-Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» - незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками "Партнерська", "Промо", "Акція", "Думка", "Спецпроєкт", "Партнерський проєкт" розміщуються на правах реклами, за їхній зміст несе відповідальність рекламодавець. Інформація на даній сторінці не є рекламою банківських послуг. Верифіковану банком інформацію про продукти та послуги можна подивитись на офіційному сайті відповідного банку. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems