Лише 4% населення світу володіє біткоїнами — Finance.ua

Лише 4% населення світу володіє біткоїнами Сьогодні 18:32 — Криптовалюта

Лише 4% населення світу володіє біткоїнами

Глобальний рівень прийняття біткоїна становить лише 3%, а володіє цифровим золотом 4% людей. До речі, згідно з поточними даними Worldometer, населення Землі складає 8,2 млрд.

Серед тих, хто має біткоїни, 70% становлять фізичні особи, і лише 4,4% — юридичні. Найбільша кількість власників першої криптовалюти — у США (14%).

Загалом BTC посів 11 місце у списку валют за величиною грошової маси, свідчить звіт River Bitcoin Adoption Report 2025.

На жаль, у документі не наведено конкретних даних щодо України. Але в умовах фінансової нестабільності криптовалюти, в тому числі й біткоїн, набувають привабливості. Можливо тому в Україні інтерес до BTC і кількість власників десь на рівні середнього.

Згідно зі звітом River Bitcoin Adoption Report 2025 , рівень прийняття біткоїна, в Україні, ймовірно, нижче глобальної позначки в 4%, але країна вписується в наратив звіту про процвітання біткоїна в регіонах, які шукають фінансову альтернативу.

Не останню роль відіграє й те, що в Україні біткоїни активно використовують для краудфандингу під час війни. За даними Elliptic, станом на 2023 рік пожертвувано криптовалюти на суму понад $212 млн.

Якщо ризик в інвестиціях — не ваша стратегія, пам’ятайте, що завжди можна отримувати відсотки з депозиту. Finance.ua спеціально домовився з банками, щоб ви могли отримати «Бонус до депозиту».

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.