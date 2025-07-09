Швейцарський виробник енергообладнання хоче збудувати завод в Україні — Finance.ua

Швейцарський виробник енергообладнання хоче збудувати завод в Україні
Швейцарська компанія із виробництва енергетичного устаткування Pfiffner-Group розглядає можливості побудувати новий завод в Україні.
Про це повідомили в Міністерстві економіки.
Перспективи співпраці обговорили на онлайн-зустрічі міністерки економіки Юлії Свириденко з виконавчим директором Pfiffner-Group Марселем Руфенахтом.
В повідомленні також йдеться, що Pfiffner-Group передала уряду України сертифікат на суму 100 тис. швейцарських франків на закупівлі обладнання для потреб української енергетичної системи.
«Ми вдячні компанії Pfiffner-Group за внесок у відновлення енергосистеми — це сертифікат на 100 000 франків і потенційні інвестиції в будівництво заводу в Україні. Така підтримка зміцнює нашу енергетичну стійкість в умовах постійних атак», — сказала Свириденко.
Зазначається, що сторони обговорили перспективи подальшої співпраці, зокрема можливість відкриття виробничого підрозділу цієї швейцарської компанії в Україні.
Марсель Руфенахт також підтвердив, що компанія Pfiffner-Group припинила будь-які відносини з російською федерацією, та висловив готовність і надалі підтримувати Україну в умовах збройної агресії з боку москви.
Pfiffner-Group — швейцарська сімейна промислова група. Компанія спеціалізується на виробництві енергетичного обладнання для високовольтних магістральних ліній електропередач. У групі працюють близько 900−1000 співробітників на 8 виробничих майданчиках.
Навесні 2023 року Pfiffner-Group передала Україні допомогу — шість трансформаторів струму на понад 300 тис. швейцарських франків (близько $370 000).
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