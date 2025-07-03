Побудують три нових заводи: Польща суттєво збільшує виробництво боєприпасів — Finance.ua

Побудують три нових заводи: Польща суттєво збільшує виробництво боєприпасів Сьогодні 06:21 — Світ

Польща суттєво збільшує виробництво боєприпасів. Так, чотири компанії Польської групи озброєнь (PGZ) отримають 665 млн доларів від Міністерства державного майна на проект будівництва трьох нових заводів.

Про це повідомляє Reuters.

Відомо, що заводи з виробництва боєприпасів вироблятимуть 155-мм артилерійські снаряди, попит на які різко зріс після повномасштабного вторгнення росії в Україну.

За даними агентства, компанія PGZ хоче збільшити річні виробничі потужності боєприпасів до 150 тисяч снарядів протягом двох-трьох років.

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«Зі 150 тисяч снарядів і вище з 2028 року або з кінця 2027 року. Це наша мета», — заявив у середу голова PGZ Адам Лешкевич.

Він також додав, що поточні потужності вважаються «недостатніми», та вимагають термінового розширення.

«Наша мета — якомога швидше збільшити внутрішнє виробництво цього виду боєприпасів, які є ключовими на сучасному полі бою», — заявив міністр державного майна Якуб Яворовський.

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Зараз польська компанія PGZ виготовляє приблизно 30 тисяч снарядів на рік. Завдяки новому фінансуванню цей обсяг планують збільшити більш ніж у п’ять разів. Усі процеси виконуватимуться в Польщі, щоб уникнути залежності від імпортних деталей.

Польща — країна НАТО, яка витрачає на оборону найбільше у відсотковому співвідношенні до ВВП: цьогоріч на армію виділено 4,7% державного бюджету. Водночас значну частину коштів раніше спрямовували на закупівлю озброєння за кордоном, зокрема в США та Південній Кореї.

Уряд прем’єр-міністра Дональда Туска зараз переключає увагу на вітчизняне виробництво, відповідно до ширших європейських зусиль щодо зменшення залежності від США та інших іноземних військових постачальників.

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