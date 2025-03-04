Швейцарський центробанк отримав рекордний прибуток — Finance.ua

Швейцарський центробанк отримав рекордний прибуток Сьогодні 09:46 — Фондовий ринок

Швейцарський центробанк отримав рекордний прибуток

Національний банк Швейцарії (SNB) у 2024 році отримав рекордний прибуток — 80,7 млрд швейцарських франків (89,5 млрд дол.).

Про це пише Reuters.

Центральний банк пояснив це зростання високими цінами на золото, сильним доларом і активним фондовим ринком.

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Прибуток за 2024 рік перевищує попередній рекорд у 54 млрд франків, зафіксований у 2017 році. SNB не лише компенсував збитки у 3,2 млрд франків за 2023 рік, а й перевершив власні січневі прогнози щодо прибутку в 80 млрд франків.

Основну частину доходу — 67,3 млрд франків — банк отримав від іноземних акцій та облігацій. Ще 21,2 млрд франків принесла переоцінка золота. Завдяки цьому SNB вперше з 2021 року зможе виплатити дивіденди уряду та акціонерам.

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«Ми очікуємо виплату 15 франків на акцію та розподіл прибутку між федеральним урядом і кантонами на суму 3 млрд франків», — заявили у SNB. За їхніми даними, третина цієї суми надійде центральному уряду, а дві третини отримають кантони.

Втім, перспективи на 2025 рік залишаються невизначеними.

«Ще зарано говорити, як працюватиме SNB наступного року, адже багато залежатиме від політики нової адміністрації США», — зазначив економіст UBS Алессандро Бі.

Економічна Правда За матеріалами:

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