Швейцарський центробанк отримав рекордний прибуток — Finance.ua

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Швейцарський центробанк отримав рекордний прибуток

Фондовий ринок
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Швейцарський центробанк отримав рекордний прибуток
Швейцарський центробанк отримав рекордний прибуток
Національний банк Швейцарії (SNB) у 2024 році отримав рекордний прибуток — 80,7 млрд швейцарських франків (89,5 млрд дол.).
Про це пише Reuters.
Центральний банк пояснив це зростання високими цінами на золото, сильним доларом і активним фондовим ринком.
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Прибуток за 2024 рік перевищує попередній рекорд у 54 млрд франків, зафіксований у 2017 році. SNB не лише компенсував збитки у 3,2 млрд франків за 2023 рік, а й перевершив власні січневі прогнози щодо прибутку в 80 млрд франків.
Основну частину доходу — 67,3 млрд франків — банк отримав від іноземних акцій та облігацій. Ще 21,2 млрд франків принесла переоцінка золота. Завдяки цьому SNB вперше з 2021 року зможе виплатити дивіденди уряду та акціонерам.
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«Ми очікуємо виплату 15 франків на акцію та розподіл прибутку між федеральним урядом і кантонами на суму 3 млрд франків», — заявили у SNB. За їхніми даними, третина цієї суми надійде центральному уряду, а дві третини отримають кантони.
Втім, перспективи на 2025 рік залишаються невизначеними.
«Ще зарано говорити, як працюватиме SNB наступного року, адже багато залежатиме від політики нової адміністрації США», — зазначив економіст UBS Алессандро Бі.
За матеріалами:
Економічна Правда
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