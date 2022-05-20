Швейцарська страхова компанія Zurich продає бізнес у рф і йде з ринку — Finance.ua

Швейцарська страхова компанія Zurich продає бізнес у рф і йде з ринку

Вчора 10:16 — Світ

Одна із найбільших страхових компаній у світі, швейцарська Zurich Insurance Group (Zurich), продає російський бізнес місцевій команді та вийде з російського ринку.

Зазначається, що російський бізнес продадуть 11 членам команди російського підрозділу.

"За нових власників бізнес працюватиме самостійно під іншим брендом, тоді як Zurich більше не здійснюватиме бізнес-операції в росії.

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Угода дозволить новій компанії зберегти професійну команду з накопиченим страховим досвідом і продовжити обслуговування російського ринку", — кажуть в компанії.

Продаж російського підрозділу мають погодити відповідні регулятори.

Основним напрямком діяльності Zurich russia є підтримка діяльності міжнародних клієнтів Zurich в рф.

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