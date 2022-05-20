Швейцарська страхова компанія Zurich продає бізнес у рф і йде з ринку — Finance.ua

Швейцарська страхова компанія Zurich продає бізнес у рф і йде з ринку
Одна із найбільших страхових компаній у світі, швейцарська Zurich Insurance Group (Zurich), продає російський бізнес місцевій команді та вийде з російського ринку.
Про це йдеться в офіційній заяві компанії.
Зазначається, що російський бізнес продадуть 11 членам команди російського підрозділу.
"За нових власників бізнес працюватиме самостійно під іншим брендом, тоді як Zurich більше не здійснюватиме бізнес-операції в росії.
Угода дозволить новій компанії зберегти професійну команду з накопиченим страховим досвідом і продовжити обслуговування російського ринку", — кажуть в компанії.
Продаж російського підрозділу мають погодити відповідні регулятори.
Основним напрямком діяльності Zurich russia є підтримка діяльності міжнародних клієнтів Zurich в рф. Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.