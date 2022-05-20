Швейцарська страхова компанія Zurich продає бізнес у рф і йде з ринку — Finance.ua
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Швейцарська страхова компанія Zurich продає бізнес у рф і йде з ринку

Вчора 10:16Світ
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Одна із найбільших страхових компаній у світі, швейцарська Zurich Insurance Group (Zurich), продає російський бізнес місцевій команді та вийде з російського ринку.
Про це йдеться в офіційній заяві компанії.
Зазначається, що російський бізнес продадуть 11 членам команди російського підрозділу.
"За нових власників бізнес працюватиме самостійно під іншим брендом, тоді як Zurich більше не здійснюватиме бізнес-операції в росії.
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Угода дозволить новій компанії зберегти професійну команду з накопиченим страховим досвідом і продовжити обслуговування російського ринку", — кажуть в компанії.
Продаж російського підрозділу мають погодити відповідні регулятори.
Основним напрямком діяльності Zurich russia є підтримка діяльності міжнародних клієнтів Zurich в рф.
За матеріалами: Економічна Правда
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