Власником російського бізнесу McDonald’s стане один із місцевих франчайзі — Finance.ua
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Власником російського бізнесу McDonald’s стане один із місцевих франчайзі

Вчора 06:24Світ
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McDonald’s оголосив, що уклав угоду про продаж активів у рф великому франчайзі мережі — бізнесмену Олександру Говору.
Про це йдеться у повідомленні компанії.
Згідно з угодою, Говор придбає весь портфель ресторанів McDonald’s і керуватиме ресторанами під новим брендом.
Зазначається, що З 2015 року Говор працює як франччайзі McDonald’s і керує 25 ресторанами в Сибіру.
Очікується, що після отрмання усіх дозволів регуляторних органів закриття угоди відбудеться у найближчі тижні.
При цьому, договір купівлі-продажу передбачає збереження робочих місць за персоналом як мінімум два роки.
«Покупець також погодився профінансувати заробітну плату співробітників підприємств, які до закриття працюють у 45 регіонах країни, а також профінансувати наявні зобов’язання перед постачальниками, орендодавцями та компослуги», — додали в McDonald’s.

Що відомо про нового власника

Як зазначає російське видання The Bell, Олександр Говор — бізнесмен із Новокузнецька.
Новий власник розвиватиме бізнес під новим брендом. Покупець зобов’язався зберегти штат мережі ресторанів, не змінюючи умови праці як мінімум на два роки, йдеться в повідомленні McDonald’s. Також він оплачуватиме зарплати співробітників корпоративного офісу McDonald’s в росії до його остаточного закриття, і виконуватиме зобов’язання перед постачальниками та власниками приміщень ресторанів.
Компанія Говора «ГиД» керує 25 ресторанами McDonald’s у Новосибірську, Бердську, Томську, Кемерово, Новокузнецьку, Барнаулі та Красноярську. Основний бізнес Говора — нафтопереробна компанія «НафтаХімСервіс» з виручкою майже 100 млрд рублів.

Довідка Finance.ua:

  • McDonald’s ухвалив рішення про повний вихід з росії і продасть свій бізнес в державі-агресорі після того, як у березні тимчасово зупинив роботу ресторанів;
  • на початку березня McDonald’s оголосив, що тимчасово закриє 850 ресторанів у рф, майже через два тижні після того, як російські війська вторглися в Україну.
За матеріалами: Економічна Правда
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