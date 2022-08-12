Швейцарія змінила правила надання соціальної допомоги українським біженцям — Finance.ua

Швейцарія змінила правила надання соціальної допомоги українським біженцям Вчора 14:01 — Нерухомість

Швейцарія змінила правила надання соціальної допомоги українським біженцям

Влада Швейцарії оголосила, що враховуватиме фінансовий стан українських біженців під час розгляду запитів на отримання соціальної допомоги.

За даними видань, з України до Швейцарії прибули близько 60 тисяч людей. У країні вони отримали статус захисту S. Впродовж перших шести місяців повномасштабної війни діяли спеціальні розпорядження щодо отримання соціальної допомоги. Наявність банківських активів, коштовностей та автомобіля не враховувалась. Це правило відрізнялось від того, як приймали біженців з інших країн.

Читайте також Швейцарія подвоїть фінансову допомогу Україні

«Ми помітили певну суспільну критику щодо різного ставлення до людей, яких тимчасово прийняли, і тих, хто потребує захисту», — сказала Габі Шоллезі, генеральний секретар місцевої конференції соціальних директорів.

У четвер, 11 серпня, влада вирішила посилити правила отримання соціальної допомоги для українських біженців. Згідно зі змінами, якщо люди зі статусом S знімають гроші з банківських рахунків або інших активів в Україні, то вони зараховуються до доходу. Тобто люди отримуватимуть менше соціальної допомоги.

Доходи, які отримують у Швейцарії, також повинні бути підраховані. Це значно збільшує бар’єри для отримання соціальної допомоги. Але це дозволить зберегти принцип юридичної рівності стосовно інших одержувачів соціальної допомоги.

Єдиним винятком є ​​автомобіль, оскільки він потрібен, щоб повернутися додому. Однак наразі ця рекомендація діятиме до кінця року. Восени повинні бути оприлюднені нові рекомендації щодо поводження з транспортними засобами та іншими активами, такими як ювелірні вироби.

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.