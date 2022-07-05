Швейцарія подвоїть фінансову допомогу Україні — Finance.ua

Швейцарія подвоїть фінансову допомогу Україні Вчора 16:47 — Казна та Політика

Швейцарія подвоїть фінансову допомогу Україні

Швейцарія з метою відновлення України посилить її підтримку на фоні війни.

Про це повідомив президент Швейцарії Ігнаціо Кассіс на Конференції з відновлення України у Лугано у вівторок, 5 липня.

«Швейцарія подвоїть фінансування в рамках двосторонньої співпраці з Україною до понад 100 млн франків до 2023 року... Відгукнувшись на заклик (прем’єр-міністра України Дениса Шмигаля. — Ред.), ми виділимо щонайменше 15 млн франків на цифрову трансформацію», — наголосив він.

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За його словами, Швейцарія виділить Україні кошти через ООН, Світовий банк, ЄБРР та інші організації.

Оформлені Луганською декларацією принципи полегшать для Києва можливість залучити фінанси на План відновлення, додав Кассіс.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

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