Швейцарія подвоїть фінансову допомогу Україні — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Швейцарія подвоїть фінансову допомогу Україні

Казна та Політика
112
Швейцарія подвоїть фінансову допомогу Україні
Швейцарія подвоїть фінансову допомогу Україні
Швейцарія з метою відновлення України посилить її підтримку на фоні війни.
Про це повідомив президент Швейцарії Ігнаціо Кассіс на Конференції з відновлення України у Лугано у вівторок, 5 липня.
«Швейцарія подвоїть фінансування в рамках двосторонньої співпраці з Україною до понад 100 млн франків до 2023 року... Відгукнувшись на заклик (прем’єр-міністра України Дениса Шмигаля. — Ред.), ми виділимо щонайменше 15 млн франків на цифрову трансформацію», — наголосив він.
Читайте також
За його словами, Швейцарія виділить Україні кошти через ООН, Світовий банк, ЄБРР та інші організації.
Оформлені Луганською декларацією принципи полегшать для Києва можливість залучити фінанси на План відновлення, додав Кассіс.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

За матеріалами:
Корреспондент.net
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Всі онлайн позики в одному додатку
Payment systems
Про насРедакціяЕкспертиРекламаСпецпроєктиУмовиКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2022 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: Пр-т С.Бандери 13-В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн-Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» - незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками "Промо", "Акції", "Новини партнерів" розміщуються на правах реклами, за їх зміст несе відповідальність рекламодавець. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.