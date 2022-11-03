Швейцарія виділяє Україні майже $100 мільйонів на відновлення енергетичної інфраструктури — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Швейцарія виділяє Україні майже $100 мільйонів на відновлення енергетичної інфраструктури

Казна та Політика
150
Швейцарія виділяє Україні майже $100 мільйонів на відновлення енергетичної інфраструктури
Швейцарія виділяє Україні майже $100 мільйонів на відновлення енергетичної інфраструктури
Уряд Швейцарії виділяє Україні додаткових 100 мільйонів швейцарських франків (майже $100 мільйонів) на проєкти з підтримки термінового відновлення енергетичної інфраструктури в рамках плану дій щодо надання допомоги нашій країні в зимовий період.
Про це йдеться у заяві швейцарського уряду.
«На додаток до нинішньої гуманітарної діяльності в Україні та регіоні вона (Швейцарія. — Ред.) виділяє 100 мільйонів швейцарських франків на проєкти підтримки термінового відновлення енергетичної інфраструктури та полегшення нестабільної гуманітарної ситуації», — йдеться у заяві.
Читайте також
Зазначається, що Швейцарія допомагає Україні закуповувати джерела енергії й запасні частини, бере участь у ремонті систем залізничних скріплень (для перевезення важких вантажів, таких як зерно). Також вона надає гуманітарну допомогу тим, хто найбільше постраждав від війни в Україні, допомагає підготуватися до зими, зокрема, це заміна вікон, забезпечення утеплення та харчування тощо.
Місце для вашої реклами
Також наразі уряд країни розглядає, чи може Швейцарія постачати додаткові товари допомоги, такі як генератори, насоси або установки для очищення води.
Федеральна рада подасть запит до парламенту про додатковий кредит у розмірі 76 млн швейцарських франків для покриття цих витрат.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

За матеріалами:
Укрінформ
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Всі онлайн позики в одному додатку
Payment systems
Про насРедакціяЕкспертиРекламаСпецпроєктиУмовиКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2022 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: Пр-т С.Бандери 13-В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн-Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» - незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками "Промо", "Акції", "Новини партнерів" розміщуються на правах реклами, за їх зміст несе відповідальність рекламодавець. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.