Швейцарія виділяє Україні майже $100 мільйонів на відновлення енергетичної інфраструктури — Finance.ua

Швейцарія виділяє Україні майже $100 мільйонів на відновлення енергетичної інфраструктури Вчора 19:14 — Казна та Політика

Швейцарія виділяє Україні майже $100 мільйонів на відновлення енергетичної інфраструктури

Уряд Швейцарії виділяє Україні додаткових 100 мільйонів швейцарських франків (майже $100 мільйонів) на проєкти з підтримки термінового відновлення енергетичної інфраструктури в рамках плану дій щодо надання допомоги нашій країні в зимовий період.

Про це йдеться у заяві швейцарського уряду.

«На додаток до нинішньої гуманітарної діяльності в Україні та регіоні вона (Швейцарія. — Ред.) виділяє 100 мільйонів швейцарських франків на проєкти підтримки термінового відновлення енергетичної інфраструктури та полегшення нестабільної гуманітарної ситуації», — йдеться у заяві.

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Зазначається, що Швейцарія допомагає Україні закуповувати джерела енергії й запасні частини, бере участь у ремонті систем залізничних скріплень (для перевезення важких вантажів, таких як зерно). Також вона надає гуманітарну допомогу тим, хто найбільше постраждав від війни в Україні, допомагає підготуватися до зими, зокрема, це заміна вікон, забезпечення утеплення та харчування тощо.

Також наразі уряд країни розглядає, чи може Швейцарія постачати додаткові товари допомоги, такі як генератори, насоси або установки для очищення води.

Федеральна рада подасть запит до парламенту про додатковий кредит у розмірі 76 млн швейцарських франків для покриття цих витрат.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

Укрінформ За матеріалами:

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