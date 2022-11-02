Для української енергетики ЄС виділить 25 млн євро — Finance.ua

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Для української енергетики ЄС виділить 25 млн євро

Казна та Політика
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Для української енергетики ЄС виділить 25 млн євро
Для української енергетики ЄС виділить 25 млн євро
Європейський Союз виділить Україні 25,5 млн євро для підтримки енергосистеми, а також надасть енергообладнання.
Відповідне рішення було ухвалено Єврокомісією у вівторок, 1 листопада, повідомили на офіційному сайті організації.
Окрім того, у ЄС закликали збільшити підтримку енергетичного сектору України.
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«росія інтенсивно та прицільно атакує енергетичну інфраструктуру України, в останні тижні та місяці це торкнулося 30% енергетичної системи країни. ЄС та його країни-члени поставили Україні енергетичне обладнання на мільйони євро, проте рівень підтримки має бути терміново збільшений», — йдеться у заяві.
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Зазначається, що найближчими днями Європейська комісія спільно з Міністерством енергетики розпочне цільову кампанію щодо мобілізації подальшої підтримки.
Напередодні президент України Володимир Зеленський зустрівся з єврокомісаром з питань енергетики Кадрі Сімсон. Вони обговорили подальші кроки щодо забезпечення енергетичної безпеки України та посилення енергетичних санкцій проти російської федерації.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

За матеріалами:
Корреспондент.net
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