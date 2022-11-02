Для української енергетики ЄС виділить 25 млн євро — Finance.ua

Для української енергетики ЄС виділить 25 млн євро Вчора 15:14 — Казна та Політика

Для української енергетики ЄС виділить 25 млн євро

Європейський Союз виділить Україні 25,5 млн євро для підтримки енергосистеми, а також надасть енергообладнання.

Відповідне рішення було ухвалено Єврокомісією у вівторок, 1 листопада, повідомили на офіційному сайті організації.

Окрім того, у ЄС закликали збільшити підтримку енергетичного сектору України.

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«росія інтенсивно та прицільно атакує енергетичну інфраструктуру України, в останні тижні та місяці це торкнулося 30% енергетичної системи країни. ЄС та його країни-члени поставили Україні енергетичне обладнання на мільйони євро, проте рівень підтримки має бути терміново збільшений», — йдеться у заяві.

Зазначається, що найближчими днями Європейська комісія спільно з Міністерством енергетики розпочне цільову кампанію щодо мобілізації подальшої підтримки.

Напередодні президент України Володимир Зеленський зустрівся з єврокомісаром з питань енергетики Кадрі Сімсон. Вони обговорили подальші кроки щодо забезпечення енергетичної безпеки України та посилення енергетичних санкцій проти російської федерації.

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