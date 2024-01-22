Швейцарія та Індія уклали угоду про вільну торгівлю після 16 років перемовин — Finance.ua

Швейцарія та Індія уклали угоду про вільну торгівлю після 16 років перемовин Сьогодні 19:30 — Світ

Швейцарія та Індія уклали угоду про вільну торгівлю після 16 років перемовин

Міністр економіки Швейцарії Гі Пармелін заявив, що Швейцарія та Індія досягли консенсусу щодо угоди про вільну торгівлю після 16 років перемовин.

Про це повідомляє Bloomberg.

Згідно з повідомленням міністра економіки Швейцарії, Пармелін вирушив до Індії одразу після Всесвітнього економічного форуму в Давосі, щоб зустрітися з колегою Пійушем Гоялом. За його словами, загальна схема угоди була погоджена, і чиновники працюють над завершенням деталей.

За словами Пармеліна, угода «створить робочі місця для молодого населення Індії та забезпечить зайнятість у Швейцарії».

Нагадаємо, 15 січня президент України Володимир Зеленський прибув до Швейцарії з робочим візитом, щоб взяти участь у Давоському форумі, а також провести переговори з лідерами країни. Швейцарія оголосила, що надасть 1,6 млрд євро допомоги Україні з 2025-го до 2028-го року й хоче прийняти глобальний «саміт миру».

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