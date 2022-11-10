Швейцарія продовжила статус українців ще на рік — Finance.ua
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Швейцарія продовжила статус українців ще на рік

Особисті фінанси
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Швейцарія продовжила статус українців ще на рік
Швейцарія продовжила статус українців ще на рік
Уряд Швейцарії продовжив особливий статус українських біженців та програму підтримки до березня 2024 року.
Про це повідомляє swissinfo.ch.
«Українське цивільне населення страждає від триваючих нападів росії. На людей чекає холодна зима. Щоб знову скасувати захищений статус S, потрібна стабільна нормалізація ситуації. Тому безпечне повернення для біженців неможливе», — заявила міністр юстиції Карін Келлер-Саттер.
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За її словами, найближчим часом не можна передбачити поліпшення ситуації в Україні, а атаки російських військ на енергетичну інфраструктуру все ще можливі по всій країні.
Таким чином, так званий статус захисту S не буде скасовано раніше ніж 4 березня 2024 року, якщо ситуація не зміниться до того часу.
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На сьогодні у Швейцарії спеціальний статус захисту отримали 68 тисяч осіб з України. Біженці із цим статусом можуть виїжджати за кордон і повертатися до Швейцарії без спеціального дозволу на поїздку. Також вони можуть займатися оплачуваною роботою (включаючи самозайнятість), не чекаючи для цього певного періоду.

Корисна інформація для тих, хто зараз в Україні, чи за кордоном 🧐

За матеріалами:
УНН
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