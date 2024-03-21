Швейцарія першою серед великих економік знизила ключову ставку — Finance.ua
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Швейцарія першою серед великих економік знизила ключову ставку

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Швейцарія першою серед великих економік знизила ключову ставку
Швейцарія першою серед великих економік знизила ключову ставку
Національний банк Швейцарії несподівано знизив ключову процентну ставку на 25 базисних пунктів — до 1,5%, це стало першим таким зниженням з моменту послаблення пандемії.
Про це пише Bloomberg.
Хоча деякі інвестори робили ставку на таке зниження, більшість економістів прогнозували, що ставка залишиться незмінною принаймні до червня.
Після цього рішення курс франка впав на 1% по відношенню до євро до найслабшого рівня з липня 2023 року. По відношенню до долара він впав на 1,2% до нового чотиримісячного мінімуму.
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«Пом'якшення нашої монетарної політики стало можливим завдяки ефективній боротьбі з інфляцією протягом останніх 2,5 років», — заявив у четвер президент швейцарського Центробанку Томас Джордан.
Рішення швейцарського банку слідує за рішенням ФРС в середу дотримуватись свого прогнозу щодо трьох знижень ставок в цьому році. Норвезький центральний банк залишив вартість запозичень без змін у четвер, і такого ж результату очікують від Банку Англії пізніше цього ж дня.
ШНБ прогнозує, що інфляція в середньому становитиме 1,4% цього року, 1,2% у 2025 році та 1,1% у 2026 році.
Зазначається, що Швейцарія стала першою країною з розвиненою економікою, яка знизила відсоткові ставки після тривалого високого інфляційного тиску, посиленого впливом пандемії на світову торгівлю та повномасштабною війною РФ в Україні.
За матеріалами:
Економічна Правда
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