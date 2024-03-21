ФРС США знову залишила ключову ставку без змін — Finance.ua

ФРС США знову залишила ключову ставку без змін Сьогодні 10:46 — Світ

ФРС США знову залишила ключову ставку без змін

Федеральна резервна система (ФРС) США вирішила зберегти ключову ставку на рівні 5,25−5,5%, при цьому прогноз зростання ВВП США на 2024 рік підвищили до 2,1% з 1,4%, довгостроковий залишили на рівні 1,8%.

Про це йдеться у заяві ФРС.

«Останні показники свідчать про те, що економічна активність зростає впевненими темпами. Приріст робочих місць залишається високим, а рівень безробіття залишається низьким. Інфляція сповільнилася за останній рік, але залишається високою.

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Комітет ФРС прагне досягти максимального рівня зайнятості та інфляції на рівні 2% у довгостроковій перспективі. Комітет вважає, що ризики для досягнення цілей щодо зайнятості та інфляції стають більш збалансованими. Економічні перспективи є невизначеними, і Комітет залишається дуже уважним до інфляційних ризиків", — йдеться у заяві.

При цьому прогноз зростання ВВП на 2024 рік підвищено до 2,1% з 1,4%, довгостроковий залишено на 1,8%.

Економічна Правда За матеріалами:

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