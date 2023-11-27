Швейцарія хоче провести найдешевшу Олімпіаду в історії — Finance.ua

Швейцарія хоче провести найдешевшу Олімпіаду в історії Вчора 20:36

Швейцарія хоче провести найдешевшу Олімпіаду в історії

Швейцарія хоче провести перші зимові Олімпійські ігри на території всієї країни. Вона також хоче подолати опір, пропонуючи зробити ці ігри найдешевшими за всю історію.

Про це пише Bloomberg.

Як зазначає агентство, зазвичай зимові ігри проводяться певним регіоном або містом, і вони зазвичай дуже дорогі. Наприклад, ігри 2018 року, що пройшли в Пхьончхані (Південна Корея). Навіть у 2002 році Солт-Лейк-Сіті витратив на ігри 2,2 мільярда доларів, додає видання.

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«Але спортивні федерації Швейцарії в п’ятницю одноголосно проголосували за схвалення місцевої заявки, розчистивши шлях для пропозиції про 1,6 мільярда доларів на Ігри 2030 року. З урахуванням інфляції, це зробить Олімпіаду, можливо, найдешевшою в історії - і найбільш рентабельною відтоді, як Лос-Анджелес отримав прибуток у 1984 році», — пише Bloomberg.

Ця заявка знаменує собою перехід від урядів, які витрачають мільярди на проведення Ігор як демонстрацію сили та оновлення міст, до більш сталих Олімпійських ігор, які зосереджені на спорті.

Міністр фінансів Франції Бруно Ле Мер заявив, що хоче, щоб Ігри 2024 року в Парижі були найдешевшими за останні десятиліття, а держава взяла на себе лише чверть витрат на проведення заходу, який триватиме два з половиною тижні.

Тим не менш, місцеві жителі насторожено ставляться до обіцянок політиків.

«Я за Ігри», — сказав 63-річний Шеху Шкельзен, попиваючи пиво в лозаннському кафе всього за 200 метрів від штаб-квартири Міжнародного олімпійського комітету з видом на Женевське озеро. «Але 1,5 мільярда перетворюються на 2 або 2,5. Важливо, щоб потім не було ніяких сюрпризів, інакше ми продовжимо платити», — пояснив він.

Хоча Швейцарія приймає МОК з 1915 року, а швейцарському курорту Санкт-Моріц приписують винахід зимового туризму, місцевий скептицизм саботував щонайменше три попередні заявки на проведення зимових ігор. Санкт-Моріц приймав Ігри двічі, але востаннє це було ще в 1948 році.

Коли у 2013 році з’явилася ще одна заявка на проведення Ігор 2022 року в Граубюндені, вона була з великою перевагою відхилена настороженими громадянами. Заявка на проведення Ігор 2026 року була знову відхилена тим же кантоном у 2017 році, а рік по тому була відхилена і спроба у кантоні Вале.

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Цього разу ентузіазм щодо проведення зимових Ігор 2030 року зростає, частково через обіцянку зменшити витрати. Сприяє цьому і той факт, що Ігри будуть проведені по всій країні, вперше в історії Олімпійських ігор, і жоден кантон не візьме на себе цей тягар сам.

Двоє з трьох швейцарців підтримали б таку заявку, свідчать результати опитування, проведеного в серпні.

Наступного літа МОК обиратиме господарів зимових Ігор 2030 і 2034 років. Конкуруюча заявка від двох французьких альпійських регіонів має підтримку президента Еммануеля Макрона, тоді як інша заявка, ймовірно, буде подана від Швеції.

Обіцянки провести зимові ігри з обмеженим бюджетом давалися і раніше, і їх не дотримались. Стадіон «Велике О» в Монреалі швидко охрестили «Великим боргом», оскільки бюджет Олімпіади 1976 року «роздувся» більш ніж на 700%.

Через пів століття чотири з семи заявок, як ібули подані на проведення зимових Ігор 2026 року, були відкликані після того, як зіткнулися з потужною місцевою опозицією. Зрештою, Мілан-Кортіна-д'Ампеццо був обраний місцем проведення Ігор 2026 року — з двох претендентів.

Водночас економіст Віктор Метьюсон з Коледжу Святого Хреста у Вустері, штат Массачусетс, скептично ставиться до того, що швейцарці зможуть провести Ігри всього за 1,6 мільярда доларів, враховуючи, що це буде 10% від середньої вартості минулих семи зимових Олімпіад.

«Не виключаю, що це можливо, але це здається малоймовірним», — сказав він.

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