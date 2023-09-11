Forbes оновив рейтинг найдорожчих спортивних клубів світу — Finance.ua

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Forbes оновив рейтинг найдорожчих спортивних клубів світу

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Forbes оновив рейтинг найдорожчих спортивних клубів світу
Forbes оновив рейтинг найдорожчих спортивних клубів світу
50 найдорожчих спортивних команд світу загалом оцінюються у 256 млрд доларів (у середньому — 5,12 млрд дол) — це на 15% більше, ніж рік тому.
Про це свідчить «50 найдорожчих спортивних команд світу 2023» від американського журналу Forbes.
Цього року планка входу до топ-50 рейтингу як ніколи висока — 3,7 млрд дол, що на 19% більше, ніж торік.
«Зростання оцінок вартості клубів насамперед пов’язане із вищими сумами, які платять за команди. Так, команду НФЛ «Вашингтон Коммандерс», яка йде 12-ою у рейитнгу, у липні продали за рекордні 6,05 млрд дол.
А «Денвер Брокс» (21-й номер у рейтингу) торік продали за 4,65 млрд дол. Тим часом, команду НБА «Фінікс Санз» придбали за 4 млрд дол у лютому", — пояснює Forbes.
Також зростання оцінок команд пояснюється ростом спортивних команд. Так, оцінка команд Формули-1 за 4 роки зросла на 276%. До топ-50 рейтингу найдорожчих команд світу цьогоріч увійшли дві команди Ф-1: Ferrari, яка посіла 45-те місце з оцінкою в 3,9 млрд доларів, і Mercedes, яка посіла 47-ме місце з оцінкою 3,8 млрд доларів. Команди Ф-1 вперше з 2013 року потрапили до топ-50 рейтингу від Forbes.
Підйом Ferrari і Mercedes витіснив із цьогорічного топ-50 команду «Бруклін Нетс» та англійську футбольну команду «Челсі», які минулого року посідали 48-е та 50-е місця відповідно.
60% цьогорічного рейтингу Forbes, що налічує 50 позицій, посіли учасники НФЛ (професіональна ліга американського футболу в США). Також у ньому є представники НБА, «Формули-1» і бейсбольної Major League Baseball. Крім цього, у рейтингу 7 футбольних клубів.
Як і торік, рейтинг очолив провідний клуб НФЛ — «Даллас Ковбойз»: його вартість оцінили у 9 млрд доларів проти 8 млрд дол минулого року, команда лідирує у рейтингу з 2016 року.
Далі йде «Нью-Йорк Янкіс» (бейсбол) — 7,1 млрд дол: команда порівняно з минулим роком піднялась на дві позиції та додала у вартості 1,1 млрд дол. 3−4 місця розділили «Голден Стейт Ворріорз» (баскетбол) та «Нью-Інгленд Петріотс» (НФЛ) — по 7 млрд дол.
Далі у топ-10 5 клубів НФЛ та один — з НБА.
Водночас серед футбольних клубів, як і торік, лідирує «Реал Мадрид» — 11-те місце з оцінкою 6,07 млрд дол (у 2022 році було 13-те місце і оцінка в 5,1 млрд дол).
За матеріалами:
Економічна Правда
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