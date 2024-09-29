Шведська влада назвала криптокомпанії головними організаторами відмивання грошей — Finance.ua

Шведська влада назвала криптокомпанії головними організаторами відмивання грошей Сьогодні 05:07 — Криптовалюта

Шведська влада назвала криптокомпанії головними організаторами відмивання грошей

Поліцейське управління Швеції та Підрозділ фінансової розвідки (FIU) класифікували деякі криптовалютні фірми як «професійних організаторів відмивання грошей» (PML).

Про це йдеться в нещодавньому звіті FIU , що містить аналіз діяльності таких платформ.

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Відомство виділило чотири профілі постачальників послуг. Крім усього іншого, до нього увійшли організації, що пропонують обмін активів.

За інформацією FIU, клієнтами таких платформ часто є власники незаконного бізнесу, шахраї та злочинці, а також організатори схем із продажу наркотиків.

«Деяких провайдерів можна охарактеризувати як PML — професійних організаторів відмивання грошей. Попит на такі послуги з боку організованої злочинності у Швеції зростає. Наданий ними сервіс має ключове значення для кримінальної економіки», — стверджує відомство.

У FIU уточнили, що йдеться про «неліцензованих провайдерів», а не відомі криптобіржі, які працюють легально.

У звіті міститься заклик до активнішої участі та присутності правоохоронних органів на торгових платформах для припинення незаконної діяльності.

З іншого боку, шведська влада визнала роль платформ, що працюють на законних підставах, у припиненні діяльності з відмивання грошей.

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Влада закликала такі організації відстежувати підозрілі транзакції та вживати необхідних заходів, включно із заморожуванням і повним блокуванням клієнтських акаунтів.

borgexpert За матеріалами:

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