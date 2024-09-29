Шведська влада назвала криптокомпанії головними організаторами відмивання грошей — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Шведська влада назвала криптокомпанії головними організаторами відмивання грошей

Криптовалюта
7
Шведська влада назвала криптокомпанії головними організаторами відмивання грошей
Шведська влада назвала криптокомпанії головними організаторами відмивання грошей
Поліцейське управління Швеції та Підрозділ фінансової розвідки (FIU) класифікували деякі криптовалютні фірми як «професійних організаторів відмивання грошей» (PML).
Про це йдеться в нещодавньому звіті FIU, що містить аналіз діяльності таких платформ.
Читайте також
Відомство виділило чотири профілі постачальників послуг. Крім усього іншого, до нього увійшли організації, що пропонують обмін активів.
За інформацією FIU, клієнтами таких платформ часто є власники незаконного бізнесу, шахраї та злочинці, а також організатори схем із продажу наркотиків.

Курс криптовалют до долара 💸

«Деяких провайдерів можна охарактеризувати як PML — професійних організаторів відмивання грошей. Попит на такі послуги з боку організованої злочинності у Швеції зростає. Наданий ними сервіс має ключове значення для кримінальної економіки», — стверджує відомство.
Читайте також
У FIU уточнили, що йдеться про «неліцензованих провайдерів», а не відомі криптобіржі, які працюють легально.
У звіті міститься заклик до активнішої участі та присутності правоохоронних органів на торгових платформах для припинення незаконної діяльності.
З іншого боку, шведська влада визнала роль платформ, що працюють на законних підставах, у припиненні діяльності з відмивання грошей.
Читайте також
Влада закликала такі організації відстежувати підозрілі транзакції та вживати необхідних заходів, включно із заморожуванням і повним блокуванням клієнтських акаунтів.
За матеріалами:
borgexpert
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Всі онлайн позики в одному додатку
Payment systems
Про насРедакціяРедакційна політикаПолітика ШІЕкспертиРекламаСпецпроєктиПравила користуванняКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2024 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн-Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» - незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками "Партнерська", "Промо", "Акція", "Думка", "Спецпроєкт", "Партнерський проєкт" розміщуються на правах реклами, за їх зміст несе відповідальність рекламодавець. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.