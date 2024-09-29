Шведська влада назвала криптокомпанії головними організаторами відмивання грошей — Finance.ua

Шведська влада назвала криптокомпанії головними організаторами відмивання грошей
Поліцейське управління Швеції та Підрозділ фінансової розвідки (FIU) класифікували деякі криптовалютні фірми як «професійних організаторів відмивання грошей» (PML).
Про це йдеться в нещодавньому звіті FIU, що містить аналіз діяльності таких платформ.
Відомство виділило чотири профілі постачальників послуг. Крім усього іншого, до нього увійшли організації, що пропонують обмін активів.
За інформацією FIU, клієнтами таких платформ часто є власники незаконного бізнесу, шахраї та злочинці, а також організатори схем із продажу наркотиків.
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«Деяких провайдерів можна охарактеризувати як PML — професійних організаторів відмивання грошей. Попит на такі послуги з боку організованої злочинності у Швеції зростає. Наданий ними сервіс має ключове значення для кримінальної економіки», — стверджує відомство.
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У FIU уточнили, що йдеться про «неліцензованих провайдерів», а не відомі криптобіржі, які працюють легально.
У звіті міститься заклик до активнішої участі та присутності правоохоронних органів на торгових платформах для припинення незаконної діяльності.
З іншого боку, шведська влада визнала роль платформ, що працюють на законних підставах, у припиненні діяльності з відмивання грошей.
Влада закликала такі організації відстежувати підозрілі транзакції та вживати необхідних заходів, включно із заморожуванням і повним блокуванням клієнтських акаунтів.
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