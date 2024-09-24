Роберт Кійосакі: BTC коштуватиме $1 млн до 2030 року — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Роберт Кійосакі: BTC коштуватиме $1 млн до 2030 року

Криптовалюта
13
Роберт Кійосакі: BTC коштуватиме $1 млн до 2030 року
Роберт Кійосакі: BTC коштуватиме $1 млн до 2030 року
Криптоаналітик Роберт Кійосакі, автор книги «Багатий тато, бідний тато», прогнозує значне зростання курсу біткоїна до $500 000 у 2025 році та до $1 мільйона до 2030 року.
Експерт висловив прогноз, посилаючись на книгу Джима Рікардса «Money GPT», яка аналізує вплив штучного інтелекту на глобальну фінансову систему.
Рікардс, американський юрист та економіст, стверджує, що штучний інтелект може підірвати економічну стабільність, збільшуючи ризики для національної безпеки й створюючи хаотичну фінансову систему. Кійосакі назвав цю книгу «найважливішою сьогодні», додаючи, що якщо прогнози Рікардса правильні, біткоїн може значно зрости в ціні.
Читайте також
Раніше Кійосакі вже прогнозував економічний крах, що може призвести до бичачого тренду на крипторинку. Він також передбачає, що зниження довіри до національних валют буде сприяти інвестиціям у золото, срібло та біткоїн. За його словами, такі активи стануть надійним захистом на тлі глобальних економічних змін.
Крім того, Кійосакі попередив, що курс біткоїна може злетіти, якщо Федеральна резервна система США знизить відсоткові ставки, оскільки інвестори почнуть уникати менш надійних активів на користь криптовалют.
За матеріалами:
noworries
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Всі онлайн позики в одному додатку
Payment systems
Про насРедакціяРедакційна політикаПолітика ШІЕкспертиРекламаСпецпроєктиПравила користуванняКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2024 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн-Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» - незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками "Партнерська", "Промо", "Акція", "Думка", "Спецпроєкт", "Партнерський проєкт" розміщуються на правах реклами, за їх зміст несе відповідальність рекламодавець. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.