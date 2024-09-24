Роберт Кійосакі: BTC коштуватиме $1 млн до 2030 року — Finance.ua

Роберт Кійосакі: BTC коштуватиме $1 млн до 2030 року 24.09.2024, 01:25 — Криптовалюта

Роберт Кійосакі: BTC коштуватиме $1 млн до 2030 року

Криптоаналітик Роберт Кійосакі, автор книги «Багатий тато, бідний тато», прогнозує значне зростання курсу біткоїна до $500 000 у 2025 році та до $1 мільйона до 2030 року.

Експерт висловив прогноз, посилаючись на книгу Джима Рікардса «Money GPT», яка аналізує вплив штучного інтелекту на глобальну фінансову систему.

Рікардс, американський юрист та економіст, стверджує, що штучний інтелект може підірвати економічну стабільність, збільшуючи ризики для національної безпеки й створюючи хаотичну фінансову систему. Кійосакі назвав цю книгу «найважливішою сьогодні», додаючи, що якщо прогнози Рікардса правильні, біткоїн може значно зрости в ціні.

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Раніше Кійосакі вже прогнозував економічний крах, що може призвести до бичачого тренду на крипторинку. Він також передбачає, що зниження довіри до національних валют буде сприяти інвестиціям у золото, срібло та біткоїн. За його словами, такі активи стануть надійним захистом на тлі глобальних економічних змін.

Крім того, Кійосакі попередив, що курс біткоїна може злетіти, якщо Федеральна резервна система США знизить відсоткові ставки, оскільки інвестори почнуть уникати менш надійних активів на користь криптовалют.

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