Швейцарська фондова біржа вивчає можливість запуску торгівлі криптовалютами — Finance.ua

Швейцарська фондова біржа вивчає можливість запуску торгівлі криптовалютами Сьогодні 19:30 — Криптовалюта

Швейцарська фондова біржа, власником якої є SIX Group, вивчає можливість створення в Європі майданчика для торгівлі криптовалютами.

Про це пише Financial Times.

Група хоче зайняти місце на ринку, на якому давно домінують такі компанії, як Binance, OKX і Coinbase. Вона розглядає можливість використання своєї репутації і просунутих законів Швейцарії про криптовалюти як приманки для великих традиційних інвесторів, які все більше цікавляться торгівлею цифровими активами.

«Криптовалюта стає дедалі більш і більш визнаним класом активів, — зазначає Бьорн Сібберн із SIX Group. — Ми бачимо тенденцію, що дедалі більше і більше глобальних банків та установ звертають увагу на криптовалюти».

Біржа вивчає можливість створення «платформи, на якій ми зможемо полегшити торгівлю, чи то спотова криптовалюта , чи то деривативи», заявив він FT.

Традиційні фінансові компанії досі здебільшого утримувалися від створення майданчиків для торгівлі криптовалютами через відсутність чіткого регулювання і побоювань з приводу шкоди для їхньої репутації. Проте кілька великих гравців, таких як Deutsche Boerse, Nomura і Standard Chartered, створили власні криптовалютні біржі, як правило, окремо від свого основного бізнесу.

Водночас біржовий оператор CBOE Global Markets закрив свій спотовий криптовалютний майданчик цього року, пославшись на відсутність чіткого регулювання. CME Group вивчала можливість запуску торгівлі біткоїнами в травні, повідомляла тоді FT, але після цього керівництво біржі говорило про відсутність поточних планів у цьому напрямі.

Хоча ціна біткойна, найпопулярнішої криптовалюти у світі, впала нижче $60 тис. з рекордного максимуму цього року приблизно в $72 тис., вона залишається на 40% вищою за рівень на кінець минулого року.

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