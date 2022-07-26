Шуляк розповіла, як держава допомагатиме бізнесу під час війни — Finance.ua

Шуляк розповіла, як держава допомагатиме бізнесу під час війни Сьогодні 04:55

Влада продовжує напрацьовувати план дерегуляції бізнесу під час війни, а також фіналізує законопроекти, які зменшать навантаження на наш бізнес. Усе це дозволить допомогти підприємствам, які продовжують працювати і сплачувати податки.

Про це повідомляє голова партії «Слуга народу» Олена Шуляк у Facebook

«Підтримка бізнесу під час війни — необхідність. Навіть легка промисловість дозволяє потужно збільшити кількість робочих місць (особливо надаючи роботу переселенцям), відтак — тримати на плаву нашу економіку. Відвідавши підприємство Premier Socks, переконалася: наш бізнес, маючи можливість працювати під час війни, не просто не зупиняє виробництво і сплачує податки, а й нарощує можливості, впроваджує енергоефективні заходи, підтримує армію і дарує людям гарні емоції своїми патріотичними дизайнами», — зазначила вона.

За словами голови партії, таких свідомих підприємств в Україні дуже багато, тому влада повинна всіляко їх підтримувати.

З актуальних питань, які турбують бізнес: ПДВ, що сплачується при імпорті сировини та обладнання; продукція, що ввозиться в країну без розмитнення, а також брак кваліфікованих працівників.

«Це вже не перший мій діалог з представниками бізнесу, і впевнена, нам вдасться допомогти тим, хто допомагає Україні. Продовжуємо напрацьовувати план дерегуляції бізнесу під час війни, а також фіналізуємо законопроекти, які зменшать навантаження на наш бізнес», — підсумувала вона.

Довідка Finance.ua:

Як змінилася робота українських компаній за 4 місяці війни. У 30% компаній плани з набору персоналу не змінилися, а 10% навіть позапланово збільшують найм. 60% інших компаній, на жаль, знижують темпи набору персоналу або призупиняють його взагалі до кінця року.

Криза на ринку праці: чи є зараз робота для директорів. Компанії шукають тих, хто будуть створювати, виробляти, просувати та продавати товари та послуги. Водночас кількість пропозицій роботи для керівників знизилася у загальній структурі вакансій.

Економічна Правда За матеріалами:

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