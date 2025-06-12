Штучний інтелект змінює роботу початківців у QA (подробиці) — Finance.ua
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Штучний інтелект змінює роботу початківців у QA (подробиці)

Фінтех і Картки
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Штучний інтелект змінює роботу початківців у QA (подробиці)
Штучний інтелект змінює роботу початківців у QA (подробиці)
За даними зимового зарплатного опитування DOU, 74% українських QA використовують ШІ-інструменти у своїй роботі.
Про це йдеться в аналітиці dou.
Цікаво, що найбільше — General QA та SDET — по 83%. Трохи менше автоматизатори та мануальники — 81% і 69% відповідно.
Найменше ШІ в роботі використовують Embedded QA — 63%.
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Опитані експерти зійшлися на думці, що найкраще в тестуванні ШІ може робити рутинні та автоматичні завдання.
Співвідношення завдань, які може виконати ШІ, і завдань тестувальника, варто оцінювати залежно від параметрів роботи.
Якщо в команді налагоджені процеси, то ШІ може виконувати близько 60% роботи мануальника та близько 30% роботи автоматизатора.
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Як ШІ вирішує нестандартні сценарії в QA
Наразі ШІ обмежено ефективний у тестуванні нетипових або креативних сценаріїв, діляться співрозмовники. Зокрема, у нього поки що надто вузький доступ до специфічного проєктного контексту.
Які завдання джуна ШІ не зможе виконати
ШІ не зможе виконувати завдання, де присутній людський фактор. Наприклад, коли потрібно поставити себе на місце користувача й потестувати застосунок на зручність і доступність.
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Крім того, навіть «розумний» ШІ-агент може некоректно вирішувати завдання. Наприклад, ШІ, якому доручили виправити помилки в юніт-тестах, може обрати найпростіший шлях — не полагодити код, а просто вимкнути проблемний тест.
За матеріалами:
Finance.ua
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