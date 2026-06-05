Штучний інтелект залучать до роботи у ЦНАПах
Як допомагатиме ШІ
- швидкі консультації: працівники ЦНАП та інші фахівці держсервісів зможуть у режимі реального часу отримувати від ШІ точні підказки та роз’яснення щодо будь-яких послуг;
- підвищення кваліфікації: штучний інтелект автоматизує навчальні процеси, що дасть змогу формувати запит для підвищення кваліфікації та миттєво здобувати актуальні знання онлайн;
- зручна робота з документами: технологія автоматизує пошук потрібної інформації серед тисяч законів, постанов та нормативних актів;
- покращення сервісу: людський фактор зведеться до мінімуму, що заощадить час адміністраторів. Як результат — люди отримуватимуть послуги швидше та якісніше, а процес трансформації в ЦНАП також відбуватиметься за концепцією Agentic state;
- єдина система: Мінцифри створює цифровий інструмент на Платформі Центрів Дія, що забезпечує обмін інформацією та швидкий зворотний зв’язок на запити громадян у єдиній системі для всіх надавачів послуг. Так інформація надаватиметься оперативно — там і тоді, де й коли це найбільше потрібно.
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