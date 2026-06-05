Штучний інтелект залучать до роботи у ЦНАПах Сьогодні 12:17

ЦНАП

Уряд ухвалив постанову, яка дозволяє офіційно інтегрувати ШІ в Національну вебплатформу центрів надання адмінпослуг (Платформа Центрів Дія). Тож тепер адміністратори ЦНАПів зможуть використовувати штучний інтелект у роботі.

Як зазначають у Міністерстві цифрової трансформації, це допоможе фахівцям працювати ефективніше, а українцям — отримувати державні сервіси ще швидше.

Як допомагатиме ШІ

Штучний інтелект візьме на себе рутину та допоможе адміністраторам миттєво отримати потрібну інформацію.

Серед головних переваг упровадження ШІ:

швидкі консультації: працівники ЦНАП та інші фахівці держсервісів зможуть у режимі реального часу отримувати від ШІ точні підказки та роз’яснення щодо будь-яких послуг;

працівники ЦНАП та інші фахівці держсервісів зможуть у режимі реального часу отримувати від ШІ точні підказки та роз’яснення щодо будь-яких послуг; підвищення кваліфікації: штучний інтелект автоматизує навчальні процеси, що дасть змогу формувати запит для підвищення кваліфікації та миттєво здобувати актуальні знання онлайн;

штучний інтелект автоматизує навчальні процеси, що дасть змогу формувати запит для підвищення кваліфікації та миттєво здобувати актуальні знання онлайн; зручна робота з документами: технологія автоматизує пошук потрібної інформації серед тисяч законів, постанов та нормативних актів;

технологія автоматизує пошук потрібної інформації серед тисяч законів, постанов та нормативних актів; покращення сервісу: людський фактор зведеться до мінімуму, що заощадить час адміністраторів. Як результат — люди отримуватимуть послуги швидше та якісніше, а процес трансформації в ЦНАП також відбуватиметься за концепцією Agentic state;

людський фактор зведеться до мінімуму, що заощадить час адміністраторів. Як результат — люди отримуватимуть послуги швидше та якісніше, а процес трансформації в ЦНАП також відбуватиметься за концепцією Agentic state; єдина система: Мінцифри створює цифровий інструмент на Платформі Центрів Дія, що забезпечує обмін інформацією та швидкий зворотний зв’язок на запити громадян у єдиній системі для всіх надавачів послуг. Так інформація надаватиметься оперативно — там і тоді, де й коли це найбільше потрібно.

Уряд уже підтримав це рішення, тож найближчим часом новітні інструменти почнуть працювати на практиці та допомагатимуть фахівцям по всій країні, кажуть у Мінцифри.

Раніше ми повідомляли , що Україна досягла суттєвого прогресу в розвитку штучного інтелекту. За даними Government AI Readiness Index 2025 від Oxford Insights, країна піднялася на 14 позицій і посіла 40-е місце серед 195 країн.

Відомо, що Україна працює над створенням власної великої мовної моделі штучного інтелекту (LLM). Як писав Finance.ua, вона стане основою для державних сервісів, чатботів та AI-асистентів. Проєкт реалізує Міністерство цифрової трансформації разом із партнерами.

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