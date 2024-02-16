Штучний інтелект у США зможе отримувати патенти на власні винаходи — Finance.ua

Штучний інтелект у США зможе отримувати патенти на власні винаходи Сьогодні 02:42 — Технології&Авто

Штучний інтелект у США зможе отримувати патенти на власні винаходи

Відомство США з питань патентів і торговельних марок (USPTO) оголосило, що існує алгоритм, який визначає значущість внеску людини у доробки, створені штучним інтелектом. Примітно, що сам ШІ не зможе вважатися винахідником у будь-якому разі.

У документі «Посібник з винахідництва для винаходів, зроблених з використанням ШІ», зазначається: «Хоча винаходи з використанням ШІ не є категорично непатентованими, аналіз процесу винаходу має бути зосередженим на вкладі людини, оскільки патенти слугують для стимулювання та винагороди людської винахідливості».

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У 2020 році USPTO відхилило патентну заявку винахідника Стівена Талера, за чиєю командою ШІ винайшов новий контейнер для їжі та напоїв — рішення відомства рік потому підтвердив суд. Аналогічний вердикт у грудні 2023 року було винесено у Великій Британії. Щоб уникнути подібних інцидентів у майбутньому, в документі наводяться «гіпотетичні ситуації й те, як керівництво буде застосовуватися до цих ситуацій, щоб допомогти нашим експертам і заявникам зрозуміти».

Примітно, що положення чиновників не є вичерпними й потребують доопрацювань. Так, патент може бути виданий заявнику, який зробив значний внесок у формулювання завдання для ШІ. Відомство також не вимагає, щоб заявник взагалі розкривав інформацію про участь ШІ у винаході, і така вимога не вводиться.

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