Штучний інтелект може попередити людство про можливу наступну пандемію — Finance.ua

Штучний інтелект може попередити людство про можливу наступну пандемію Сьогодні 03:03 — Технології&Авто

Штучний інтелект може попередити людство про можливу наступну пандемію

Вчені розробили додаток зі штучним інтелектом, який обіцяє попереджати про небезпечні варіанти майбутніх пандемій.

Відповідне дослідження опублікували в журналі Cell Patterns, пише Science Alert

Додаток називається системою раннього виявлення аномалій (EWAD), і під час тестування на основі фактичних даних про поширення SARS-CoV-2 він точно передбачив, які нові варіанти, що викликають занепокоєння (VOC), з’являться в міру мутації вірусу.

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Для створення EWAD вчені з Scripps Research та Північно-Західного університету в США використали метод машинного навчання. Під час нього великі обсяги даних аналізуються комп’ютерами, щоб виявити закономірності, розробити алгоритми, а потім зробити прогнози щодо того, як ці закономірності можуть проявитися в майбутніх, невідомих сценаріях.

У цьому випадку ШІ надали інформацію про генетичні послідовності варіантів SARS-CoV-2 у міру поширення вірусу, частоту цих варіантів, а також про зареєстрований глобальний рівень смертності від COVID-19. Програмне забезпечення змогло виявити генетичні зрушення в міру адаптації вірусу, що зазвичай проявляється у зростанні рівня інфікування та падінні рівня смертності.

«Ми могли бачити, як з’являються і стають більш поширеними ключові варіанти генів, як змінюється рівень смертності, і все це відбувалося за кілька тижнів до того, як VOC, що містять ці варіанти, були офіційно визначені ВООЗ», — розповів мікробіолог із Scripps Research Вільям Балч.

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Протестувавши модель на тому, що вже сталося, і знайшовши збіги між реальними й прогнозованими даними, вчені змогли довести ефективність EWAD у прогнозуванні того, як такі заходи, як вакцинація і носіння масок, можуть спричинити подальший розвиток вірусу.

«Один із головних уроків цієї роботи полягає в тому, що важливо брати до уваги не лише кілька відомих варіантів, але й десятки тисяч інших невизначених варіантів, які ми називаємо «варіантною темною матерією», — додав вчений.

Дослідники зазначили, що їхні алгоритми ШІ змогли виявити «правила» еволюції вірусу, які в іншому випадку залишилися б непоміченими, і які можуть виявитися життєво важливими в боротьбі з майбутніми пандеміями, коли вони з’являться.

Крім того, розроблена система може також дозволити вченим краще зрозуміти самі основи біології вірусів. Це може бути використано для вдосконалення методів лікування та інших заходів у сфері охорони здоров’я.

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