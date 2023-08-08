Штучний інтелект може попередити людство про можливу наступну пандемію — Finance.ua

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Штучний інтелект може попередити людство про можливу наступну пандемію

Технології&Авто
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Штучний інтелект може попередити людство про можливу наступну пандемію
Штучний інтелект може попередити людство про можливу наступну пандемію
Вчені розробили додаток зі штучним інтелектом, який обіцяє попереджати про небезпечні варіанти майбутніх пандемій.
Відповідне дослідження опублікували в журналі Cell Patterns, пише Science Alert.
Додаток називається системою раннього виявлення аномалій (EWAD), і під час тестування на основі фактичних даних про поширення SARS-CoV-2 він точно передбачив, які нові варіанти, що викликають занепокоєння (VOC), з’являться в міру мутації вірусу.
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Для створення EWAD вчені з Scripps Research та Північно-Західного університету в США використали метод машинного навчання. Під час нього великі обсяги даних аналізуються комп’ютерами, щоб виявити закономірності, розробити алгоритми, а потім зробити прогнози щодо того, як ці закономірності можуть проявитися в майбутніх, невідомих сценаріях.
У цьому випадку ШІ надали інформацію про генетичні послідовності варіантів SARS-CoV-2 у міру поширення вірусу, частоту цих варіантів, а також про зареєстрований глобальний рівень смертності від COVID-19. Програмне забезпечення змогло виявити генетичні зрушення в міру адаптації вірусу, що зазвичай проявляється у зростанні рівня інфікування та падінні рівня смертності.
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«Ми могли бачити, як з’являються і стають більш поширеними ключові варіанти генів, як змінюється рівень смертності, і все це відбувалося за кілька тижнів до того, як VOC, що містять ці варіанти, були офіційно визначені ВООЗ», — розповів мікробіолог із Scripps Research Вільям Балч.
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Протестувавши модель на тому, що вже сталося, і знайшовши збіги між реальними й прогнозованими даними, вчені змогли довести ефективність EWAD у прогнозуванні того, як такі заходи, як вакцинація і носіння масок, можуть спричинити подальший розвиток вірусу.
«Один із головних уроків цієї роботи полягає в тому, що важливо брати до уваги не лише кілька відомих варіантів, але й десятки тисяч інших невизначених варіантів, які ми називаємо «варіантною темною матерією», — додав вчений.
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Дослідники зазначили, що їхні алгоритми ШІ змогли виявити «правила» еволюції вірусу, які в іншому випадку залишилися б непоміченими, і які можуть виявитися життєво важливими в боротьбі з майбутніми пандеміями, коли вони з’являться.
Крім того, розроблена система може також дозволити вченим краще зрозуміти самі основи біології вірусів. Це може бути використано для вдосконалення методів лікування та інших заходів у сфері охорони здоров’я.

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За матеріалами:
mezha.media
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