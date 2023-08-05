За допомогою ШІ спробують боротися з пожежами в Австралії — Finance.ua

За допомогою ШІ спробують боротися з пожежами в Австралії Сьогодні 02:28 — Технології&Авто

За допомогою ШІ спробують боротися з пожежами в Австралії

Влада Південної Австралії нещодавно уклала угоду зі стартап-компанією Pano AI про використання технології штучного інтелекту (ШІ) у боротьбі з лісовими пожежами. Pano AI спеціалізується на створенні системи моніторингу на основі штучного інтелекту, призначеної для виявлення пожеж та оперативного сповіщення відповідних органів

Про це повідомляється на Офіційному порталі влади Південної Австралії.

Основою системи є камери високої роздільної здатності, встановлені на вежах, які збирають дані зі значної території з радіусом приблизно 24 кілометри. Зібрана інформація обробляється за допомогою алгоритмів на основі штучного інтелекту, що дозволяє проводити аналіз у режимі реального часу. При виявленні будь-яких ознак пожежі система негайно сповіщає відповідні органи влади, що дозволяє швидко відреагувати і вжити заходів з локалізації.

Одним із важливих аспектів цієї технології є її здатність надавати додаткові дані для прискорення ідентифікації джерела пожежі. Крім того, вона аналізує швидкість і напрямок руху вогню, що сприяє розробці більш ефективних стратегій пожежогасіння та захисту населення і природних ресурсів.

У рамках співпраці між австралійською владою та Pano AI буде встановлено 14 веж, обладнаних камерами. Хоча точна територія, яку охоплюватиме система спостереження, не розголошується, це свідчить про те, наскільки уряд прагне посилити свої протипожежні можливості.

Pano AI вже впровадила подібну систему моніторингу в різних регіонах США. Наразі компанія контролює територію площею понад 2,4 мільйона гектарів у США, надаючи життєво важливі послуги з виявлення та моніторингу пожеж.

Ця нова ініціатива в Австралії знаменує собою значний крок у впровадженні передових технологій для посилення протипожежних заходів та захисту від руйнівних наслідків лісових пожеж. Очікується, що партнерство з Pano AI посилить стійкість країни у боротьбі з лісовими пожежами та сприятиме захисту громад і природних середовищ існування.

Оскільки технологія розвивається і продовжує доводити свою ефективність, вона може стати зразком для інших регіонів, які борються зі зростаючими викликами, пов’язаними з лісовими пожежами.

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