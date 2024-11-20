Штрафи за відсутність дитини в школі у Польщі: де та як часто накладають — Finance.ua

Штрафи за відсутність дитини в школі у Польщі: де та як часто накладають
У Польщі ситуації, які пов’язані з прогулами школи, часто вирішують мирно, без фінансових покарань для батьків.
Та на початку навчального року на платформі X з’явився допис, який викликав хвилю обговорень. Його автор закликав батьків «готувати гаманці», натякаючи на штрафи за пропуски дитиною школи. Причиною обговорень став скріншот тизера статті Gazeta Wyborcza, у якій йдеться про можливість запровадження фінансових санкцій для батьків за прогули їхніх дітей. Про це пише shoppingpl.com.
Допис викликав суперечливі коментарі, польська асоціація «Правда», яка займається фактчекінгом, пояснила, чи є підстави для паніки.
Штрафи за пропуски занять не є нововведенням у Польщі. Відповідно до Закону про освіту, дитина зобов’язана відвідувати дитячий садок, початкову школу та продовжувати навчання до 18 років. Якщо учень пропускає понад 50% занять протягом місяця без поважної причини, батьків можуть оштрафувати.
Максимальний штраф становить 10 000 злотих, а при повторних порушеннях — до 50 000 злотих.
Утім реальні випадки штрафування свідчать про значно менші суми або взагалі відсутність санкцій. Наприклад, у минулому навчальному році:
- Краків, Вроцлав, Люблін, Торунь — не накладено жодного штрафу,
- Гданськ — 5 штрафів по 100 злотих кожен,
- Познань -16 штрафів по 500 злотих,
- Щецин — один штраф на 2000 злотих.
Більшість випадків порушень закінчуються без штрафів. У польських містах перевагу надають спілкуванню з батьками та пошуку компромісів. Тому наразі реальна практика застосування штрафів у Польщі є рідкісною та помірною.
Нагадаємо, згідно із змінами до Спецзакону, з 1 вересня 2024 року відвідування польських шкіл стало обов’язковим для українських учнів. Невиконання цієї умови може призвести до втрати соціальних виплат та значних штрафів.
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