Штрафи за відсутність дитини в школі у Польщі: де та як часто накладають — Finance.ua

Штрафи за відсутність дитини в школі у Польщі: де та як часто накладають Сьогодні 19:39 — Особисті фінанси

Штрафи за відсутність дитини в школі у Польщі: де та як часто накладають

У Польщі ситуації, які пов’язані з прогулами школи, часто вирішують мирно, без фінансових покарань для батьків.

Та на початку навчального року на платформі X з’явився допис, який викликав хвилю обговорень. Його автор закликав батьків «готувати гаманці», натякаючи на штрафи за пропуски дитиною школи. Причиною обговорень став скріншот тизера статті Gazeta Wyborcza, у якій йдеться про можливість запровадження фінансових санкцій для батьків за прогули їхніх дітей. Про це пише shoppingpl.com.

Допис викликав суперечливі коментарі, польська асоціація «Правда», яка займається фактчекінгом, пояснила , чи є підстави для паніки.

Штрафи за пропуски занять не є нововведенням у Польщі. Відповідно до Закону про освіту, дитина зобов’язана відвідувати дитячий садок, початкову школу та продовжувати навчання до 18 років. Якщо учень пропускає понад 50% занять протягом місяця без поважної причини, батьків можуть оштрафувати.

Читайте також Виплата сімейних допомог у Польщі: які суми можна отримати

Максимальний штраф становить 10 000 злотих, а при повторних порушеннях — до 50 000 злотих.

Утім реальні випадки штрафування свідчать про значно менші суми або взагалі відсутність санкцій. Наприклад, у минулому навчальному році:

Краків, Вроцлав, Люблін, Торунь — не накладено жодного штрафу,

Гданськ — 5 штрафів по 100 злотих кожен,

Познань -16 штрафів по 500 злотих,

Щецин — один штраф на 2000 злотих.

Більшість випадків порушень закінчуються без штрафів. У польських містах перевагу надають спілкуванню з батьками та пошуку компромісів. Тому наразі реальна практика застосування штрафів у Польщі є рідкісною та помірною.

Нагадаємо, згідно із змінами до Спецзакону, з 1 вересня 2024 року відвідування польських шкіл стало обов’язковим для українських учнів. Невиконання цієї умови може призвести до втрати соціальних виплат та значних штрафів.

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.