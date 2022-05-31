Штрафи за порушення ПДР у Польщі: де перевірити і як сплатити — Finance.ua

Штрафи за порушення ПДР у Польщі: де перевірити і як сплатити

Вчора 20:04 — Особисті фінанси

Штрафи за порушення ПДР у Польщі: де перевірити і як сплатити

На час воєнного стану в Україні багато українців виїхали до Польщі, щоб убезпечити себе та свої сім’ї. При цьому люди, особливо у перші тижні евакуації, виїжджали до сусідньої країни на своїх автомобілях.

Якщо в перші дні та тижні до українських водіїв ставилися досить лояльно та заплющували очі на багато порушень та незнання правил, то зараз у більшості країн Європи, зокрема й у Польщі, до українців ставляться по всій суворості закону. У зв’язку з цим Bigmir Авто розповіли про основні відмінності польських та українських ПДР.

Штрафи у Польщі

Якщо говорити в цілому щодо штрафів за порушення правил дорожнього руху в Польщі, то здебільшого вони набагато вищі, ніж в Україні. Нижче можна ознайомитися з детальною таблицею штрафів за найпопулярніші порушення правил дорожнього руху в Польщі.

Чи можна в Польщі їздити із увімкнутими протитуманками

Щодо світла фар, у Польщі такі ж вимоги, як і в Україні, з одним винятком — ДХО (денні ходові вогні), а за їх відсутності ближнє світло фар у світлу пору доби на автомобілі мають бути включені цілий рік. Як і в Україні, замінити ДХО протитуманними фарами у Польщі не можна.

Якщо говорити про режим використання протитуманних фар, їх можна включати виключно в умовах туману і недостатньої видимості.

Покарання за їзду у нетверезому стані у Польщі

Покарання за їзду в нетверезому стані в Польщі трохи відрізняється від українського. Для початку умовно розділимо стани сп’яніння на три групи:

0 — 0,19 проміле;

0,2 — 0,5 проміле;

більше 0,5 проміле.

Якщо в крові водія менше 0,2 проміле, покарання не буде зовсім.

Якщо у крові водія від 0,2 до 0,5 проміле, то за це польські закони передбачають покарання у вигляді:

штрафу від 50 до 5000 злотих або арешт до 30 днів;

заборони на водіння терміном від 6 місяців до 3 років;

списання 10 штрафних балів.

Якщо в крові водія більше 0,5 проміле алкоголю, то йому загрожує кримінальна відповідальність та такі покарання:

штраф від 5 тис. до 60 тис.;

позбавлення волі до 2-х років;

заборона водіння (будь-якої однієї чи всіх категорій) терміном від 3 до 15 років.

Штраф за неправильне паркування

Штраф за неправильне, як і за неоплачене паркування у Польщі може варіюватися від 100 до 500 злотих залежно від обставин. При цьому варто враховувати, що за неправильне паркування в Польщі автомобіль можуть не лише оштрафувати, але також заблокувати колесо або забрати машину на штрафстоянку.

Скільки часу дається на оплату штрафу в Польщі

Усі штрафи в Польщі можна умовно поділити на три види, та залежно від виду штрафу, на оплату штрафу дається різний часовий проміжок:

Штраф готівкою (Mandat gotówkowy). Найчастіше такий штраф виписують іноземцям та особам без певного місця проживання. Сплатити штраф необхідно саме тій службі, яка його призначила. Оплачувати потрібно готівкою на місці, але іноді місцеві служби мають термінали, і штраф можна сплатити навіть за відсутності готівки. Заочний штраф. Наприклад, такий штраф можуть виписати за неправильне паркування. Якщо ви отримали повідомлення про такий штраф, його потрібно сплатити не пізніше, ніж через 7 днів. Штраф кредитований (Mandat kredytowany). Цей штраф можуть виписати як громадянам Польщі, так і іноземцям, які мають постійне місце проживання. Термін сплати такого штрафу також становить 7 днів.

Як перевірити свої штрафи у Польщі

Перевірити свої штрафи в Польщі можна так само, як і в Україні, а саме, в режимі онлайн. Для перевірки по мережі є два сервіси:

Штрафи, призначені через Główny Inspektorat Transportu, можна дізнатися на сайті www.ebok.canard.gitd.gov.pl;

Про призначені штрафні бали (Punkty Karnе) можна дізнатися на сайті: www.gov.pl/web/gov/sprawdz-swoje-punkty-karne.

Якщо ж перевірити штрафи онлайн у Польщі немає можливості, то варто звернутися до місцевого комісаріату та надати поліцейським своє посвідчення особи.

Як оплатити штраф у Польщі

Ми вже уточнювали, що у Польщі є різні види штрафів, тому залежно від виду штрафу, який вам виписали, відрізнятиметься і спосіб оплати:

готівкою на місці отримання штрафу

карткою на місці отримання штрафу

у поштовому відділенні

через інтернет-банкінг з реквізитів

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