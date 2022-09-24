Штрафи за паркування на смузі маршрутного транспорту: коли водія не оштрафують — Finance.ua

Штрафи за паркування на смузі маршрутного транспорту: коли водія не оштрафують
Враховуючи положення частини другої статті 17 ПДР, водій має право заїжджати на проїжджу частину смуги маршрутного транспорту, розділеної штриховою розміткою, для того, щоб висадити пасажира, і поліція не повинна штрафувати його за це. До такого висновку дійшов Верховний Суд України у справі № 201/2179/17.
Справа почалася в 2017 році, коли автомобіль Mercedes-Benz стояв у під’їзді Дніпра. За це поліцейські оштрафували на 510 гривень за ст. Стаття 122 КЗпП України.
Водій відмовився платити штраф і звернувся до суду. Зрештою справа дійшла до Верховного Суду.
Суддя Верховного Суду розглянув матеріал, вирішив скасувати штраф для водія та закрив справу.
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Причиною свого рішення стало те, що водій не порушив статтю 17.1 Закону України «Про дорожній рух», яка дозволяє паркуватися на маршрутній змузі з метою висадки пасажирів.
Як заощадити на оплаті штрафу ПДР
Довідка Finance.ua:
- Нагадаємо, українські водії матимуть можливість ділитися техпаспортом на авто за допомогою застосунку «Дія» — це буде зручно для тих, хто передає право керування своїм автомобілем близьким і знайомим.
Заяву на належного користувача в «Дії» мають подавати 2 людини — власник авто та водій, що хоче стати належним користувачем. Для цього необхідно додати наступні документи:
- закордонний чи внутрішній паспорт у «Дії»;
- для власника: техпаспорт транспортного засобу, на якого буде призначено належного користувача;
- для належного користувача: водійське посвідчення відповідної категорії.
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